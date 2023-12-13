"Все деньги - на ВСУ!": вокруг программы с Еленой Кравец из "Квартала" вспыхнул скандал

В 2024 программа выходить не будет

На днях стало известно, что из госбюджета Украины выделили более 27 млн грн на производство вечернего шоу, ведущей которого является актриса Елена Кравец. Информация вызвала шквал негодования среди украинцев.

Ведущая уже прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг финансирования программы "Тихий вечір з Оленою Кравець". Свою позицию она обнародовала в Instagram.

Стоит отметить, что сначала создатели шоу просили 32,85 миллиона. Эта информация есть на сайте Prozorro.

В официальном заявлении телеканала говорится, что речь идет о производстве программы в текущем году, договор о чем был заключен 20 января 2023 года. По нему сумма финансирования составляла 32 миллиона за 37 выпусков. Позже финансирование сократили до 27,5 миллиона, ведь в течение года было произведено на шесть выпусков меньше, чем планировалось изначально.

Кроме того, сама Елена Кравец в Instagram заявила, что в 2024 программа выходить не будет. Она закрывается и никакого финансирования не предусмотрено. Все расходы касаются текущего года, а не 2024-го.

"Средства, о которых идет речь, были выделены на съемки программы в 2023 году еще в начале года. В 2024 году шоу не будет выходить. Я являюсь только лицом и ведущей программы. Я работаю за зарплату, с которой уплачиваю налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование каких-либо проектов канала. Вся команда Тихого вечора, а это большое количество людей, делает свой вклад в информационную войну. За этот год у нас в гостях были военные, волонтеры, культурные деятели, политики, герои этой войны — все, кто сейчас стоит на страже жизни страны и каждого из нас. Слушать их, рассказывать их истории было честью для меня, а они как-то охотно приходили в "Тихий вечер" и делились своей внутренней силой и теплом. Пожалуйста, думайте и проверяйте информацию. Мне скрывать нечего, поэтому я не боюсь этого ливня и буду дальше жить свою жизнь и делать то, во что верю и что нужно людям", — высказалась ведущая.

При этом пользователей сети ситуация не устроила. Люди продолжили высказываться против выделения финансирования шоу: "Все средства должны идти на ВСУ!! Снимайте свои тихие вечера за донат или за собственные средства!! Гадость. Это все уже слушать!!!!! Оправдание хапуг, не нажрутся никак!!!!"; "Если бы ваши дети, мужчины, родители, братья сидели в окопе без тепла, коммуниции, тепловизора, без авто и без оружия, я тогда хотела бы вас услышать. Каждый приспособился в тепле и добре и рассказывает об информационной войне. Еще о важности дорог и брусчатки расскажите".

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Кравец рассказала, какие у нее сейчас отношения с Зеленским.