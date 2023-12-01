"Она правильно руководила": комик Шумко высказался о работе с Еленой Зеленской в "Квартал 95" (видео)

Комик удивил заявлением о первой леди

Популярный украинский комик, шоумен и звезда "Квартал 95" Владимир Шумко, который также известен своими ролями в "Женском квартале", высказался о работе с Еленой Зеленской. По словам артиста, когда нынешняя первая леди работала главным редактором в "Женском квартале", она была на своем месте.

Как пишет "Телеграф", об этом Шумко рассказал в интервью Славе Демину.

Как рассказал Владимир Шумко, ему нравилось работать под руководством Елены Зеленской во времена, когда она еще не была первой леди Украины.

"Мне кажется, что Елена была максимально на своем месте и она очень правильно руководила всем этим", — сказал Владимир Шумко.

Комик отметил, что сейчас они редко видятся и практически не общаются. И это понятно, ведь теперь Елена Зеленская занята совершенно другими делами.

При этом он отметил, что его отношение к ней не поменялось, когда она стала первой леди. Трепет перед Зеленской и вообще всеми из "Квартала 95" был изначально, когда комик пришел к ним работать.

"Он был с самого начала, когда мы только познакомились, потому что все эти люди были для меня, ну… смотрел на них. Представить не мог, что я буду с ними вместе работать", — поделился Владимир Шумко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира. Елена и Владимир Зеленские стали "мировым символом стойкости".