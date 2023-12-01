"Вона правильно керувала": комік Шумко висловився про роботу з Оленою Зеленською у "Квартал 95" (відео)

Комік здивував заявою про першу леді

Популярний український комік, шоумен та зірка "Квартал 95" Володимир Шумко, який також відомий своїми ролями у "Жіночому кварталі", висловився про роботу з Оленою Зеленською. За словами артиста, коли нинішня перша леді працювала головним редактором у "Жіночому кварталі", вона була на своєму місці.

Як пише "Телеграф", про це Шумко розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Як розповів Володимир Шумко, йому подобалося працювати під керівництвом Олени Зеленської за часів, коли вона ще не була першою леді України.

"Мені здається, що Олена була максимально на своєму місці, і вона дуже правильно керувала всім цим", — сказав Володимир Шумко.

Комік зазначив, що зараз вони рідко зустрічаються і практично не спілкуються. І це зрозуміло, адже тепер Олена Зеленська зайнята зовсім іншими справами.

При цьому він зазначив, що його ставлення до неї не змінилося, коли вона стала першою леді. Трепет перед Зеленською і взагалі всіма з "Кварталу 95" було спочатку, коли комік прийшов до них працювати.

"Він був із самого початку, коли ми тільки познайомилися, бо всі ці люди були для мене, ну… я дивився на них. Уявити не міг, що я з ними разом працюватиму", — поділився Володимир Шумко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська увійшла до рейтингу найвпливовіших жінок світу. Олена та Володимир Зеленські стали "світовим символом стійкості".