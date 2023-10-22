Сама на себе не схожа: зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару запідозрили у вагітності (відео)
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Акторка здивувала змінами у зовнішності
Популярна українська актриса, комікеса та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару 22 жовтня відзначає свій 37-й день народження. З цієї нагоди артистка стала гостею недільного випуску шоу "Сніданок з 1+1".
У програмі Ірина поділилася спогадами з дитинства та юності, а також розповіла романтичну історію, як коханий-іноземець зробив їй пропозицію руки і серця. Також актриса похвалилася розкішною обручкою, яку їй презентував наречений.
Проте найбільше інтерес у глядачів викликала нова зовнішність Сопонару. Як виявилося, актриса змінила зачіску, відрізавши чубок. За її словами, зміна вигляду особливо нічого не означає, їй просто захотілося щось змінити. І якщо пірсинг на обличчі вона робити боїться, то відрізати чубок може легко.
Але у глядачів та користувачів мережі інша думка щодо цього — Ірину запідозрили у вагітності. У коментарях до відео на YouTube почалося бурхливе обговорення нової зовнішності актриси:
- Що ти з собою зробила, Ірино, навіщо? Ти гарніша була.
- Іра від природи була красуня. А це що, бджоли покусали? Сама худенька, а обличчя на вигляд "важке". Догляд за собою потрібний. А зловживання процедурами дає зворотний ефект.
- Я вважаю, що Іра вагітна. Ну, якщо це зміна іміджу, то спроба не вдала.
- Що з нею? Жахливо виглядає. Зачіска, обличчя.
- Сама на себе не схожа.
- Це їй під 50, виходить.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару розкритикували за оголене фото. Відвертий кадр викликав хвилю негативу у її підписників.