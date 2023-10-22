Сама на себе не схожа: зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару запідозрили у вагітності (відео)

Акторка здивувала змінами у зовнішності

Популярна українська актриса, комікеса та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару 22 жовтня відзначає свій 37-й день народження. З цієї нагоди артистка стала гостею недільного випуску шоу "Сніданок з 1+1".

У програмі Ірина поділилася спогадами з дитинства та юності, а також розповіла романтичну історію, як коханий-іноземець зробив їй пропозицію руки і серця. Також актриса похвалилася розкішною обручкою, яку їй презентував наречений.

Проте найбільше інтерес у глядачів викликала нова зовнішність Сопонару. Як виявилося, актриса змінила зачіску, відрізавши чубок. За її словами, зміна вигляду особливо нічого не означає, їй просто захотілося щось змінити. І якщо пірсинг на обличчі вона робити боїться, то відрізати чубок може легко.

Але у глядачів та користувачів мережі інша думка щодо цього — Ірину запідозрили у вагітності. У коментарях до відео на YouTube почалося бурхливе обговорення нової зовнішності актриси:

Що ти з собою зробила, Ірино, навіщо? Ти гарніша була.

Іра від природи була красуня. А це що, бджоли покусали? Сама худенька, а обличчя на вигляд "важке". Догляд за собою потрібний. А зловживання процедурами дає зворотний ефект.

Я вважаю, що Іра вагітна. Ну, якщо це зміна іміджу, то спроба не вдала.

Що з нею? Жахливо виглядає. Зачіска, обличчя.

Сама на себе не схожа.

Це їй під 50, виходить.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару розкритикували за оголене фото. Відвертий кадр викликав хвилю негативу у її підписників.