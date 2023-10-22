Оригінальне привітання з днем народження другові: побажання у віршах та прозі, листівки
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Виберіть незвичайні привітання з днем народження другові, щоб порадувати та приємно здивувати іменинника
Неважливо, чи дружите ви цілу вічність, чи познайомилися нещодавно. День народження — чудова нагода нагадати, за що ви любите свого друга. Звичайно ж можна просто сказати "З днем народження!". Але чому б не спробувати здивувати іменинника та не приготувати оригінальне привітання другові. Він явно оцінить креативний підхід та отримає порцію справжньої радості.
У цій добірці "Телеграф" зібрав побажання у віршах та прозі, а також листівки, щоб ви могли оригінально привітати друга з днем народження.
Незвичайні привітання з днем народження другові у віршах
***
3Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО!
Життя прожить без ОХО-ХО!
Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ.
Події − щоб захоплювало дух.
Звичайно, щоб було і ВАУ!
А ФУ було ну зовсім мало.
Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК!
Щоб був у власності літак.
НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально,
ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально,
ОГО! — щоб часто дивувало,
НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.
***
Лови від мене привітання.
Нехай здійсняються бажання,
Хай настрій твій веселим буде,
А грошенят нехай прибуде!
У день народження ти свій
Живи, радій і, звісно, мрій!
Нехай усе, що ти бажаєш,
Що особливим ти вважаєш,
Лише за помахом руки
Здійсниться вмить, і всі роки
Нехай приносять тобі радість.
Живи щасливо — всім на заздрість!
***
Ти – чоловік такий красивий, мужній,
Легкий характер, навіть відчайдушний,
Сердечно з Днем народження вітаю,
Красивого життя тобі бажаю!
Щоб був достаток, повна купа грошей,
І будні, й вихідні були хороші,
На море — літом, а зимою — в гори,
Де сніг кругом, а небо там прозоре!
Хай тебе жінки обожнюють, кохають,
І очі твої радістю палають,
Хай буде все гаразд у твоїй хаті,
і щирістю, і радістю багатій!
***
З днем народження! Нехай
Буде щастя через край.
Випий чарку, закуси,
В танці тілом потряси.
Побажаю гроші мати,
Але в гречку не стрибати.
Часто їздити гуляти,
На курорт відпочивати.
У джакузі розслаблятись
Та під пальмами валятись.
На все здоров’я щоб хватило
І у всьому пощастило.
***
В святковий день прийми вітання
Та за списком побажання:
Щоб хотілось і моглося,
Щоб задумане збулося,
Щоб грошей було багато,
Щоб любові − повна хата,
Щоб колеги поважали,
А начальство цінувало.
Якщо сказаного мало,
То доточим, за чим стало?
Хай здійсняться усі мрії
Й заплановані події,
Хай життя навкруг вирує
Й довголіття тобі дарує!
Креативні вітання з днем народження другові у прозі
З днем народження, друже. Бажаю бути веселим, як Вінні-Пух з барило медового настрою😎, інтелігентним, як Кролик з пронизливим поглядом і грамотною промовою🐰, чудним, як Сова зі своїми приколами та жартами. І ніколи, чуєш — ніколи не сумуй, як сумний віслюк Іа 🎈.
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Я хочу, щоб у тебе в житті було все, що потрібне людині. Сім’я (вона, як вода – всьому початок). Робота (вона, як земля – усьому основа). Кохання (воно, як повітря, без нього не проживеш). І вірні друзі (вони мають бути просто так)! З днем народження! 💖🎁🥂🎂😘
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Тримай руку, друже, на пульсі цікавих подій, слухай тільки позитивні новини та дивись лише на гарних дівчат! 🎁🥂З днем народження тебе!
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Друже мій, з днем народження! 🎉Наша дружба випробувана часом. Ми з тобою пройшли й вогонь, й воду. Хочеться побажати тобі, щоб ти завжди залишався самим собою, таким самим добрим й чуйним. Нехай тебе стороною обійдуть усі негаразди та суми. Здоров’я тобі та удачі у всіх твоїх починаннях. 👌🎂
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Друг, друже любий, з днюхою тебе! 🎁✨Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як сир в маслі, ні в чому і ніколи не потребувати, відриватися на повну, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя.
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Друг, друже, дорогий, з днем народження тебе! 🎂 Бажаю тобі бути й залишатися пекучим, зухвалим, креативним, сексуальним, крутим перцем, у якого завжди все на мазі. 💕Бажаю бабла, а не грошей, перспектив, а не якихось там невеликих здібностей. Удачі, бро, здоров’я та мужицького щастя!👍
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Вітаю з днем народження, друже мій любий! Бажаю класти лимони не в чай, а у швейцарські банки, бажаю зривати не сусідські сливи, а джек-пот в лотереї, бажаю стирати не труси й шкарпетки, а весь негатив зі свого життя, бажаю порушувати не кримінальну справу, а кожну красу, що сподобалася. Респект тобі, друже, і кайфової житухи.😎🎁🎂🥂
Листівки, щоб креативно привітати друга з днем народження
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження найкращому другу. Душевні побажання та гарні листівки не залишать іменинника байдужим.