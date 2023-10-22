Оригінальне привітання з днем народження другові: побажання у віршах та прозі, листівки

Виберіть незвичайні привітання з днем народження другові, щоб порадувати та приємно здивувати іменинника

Неважливо, чи дружите ви цілу вічність, чи познайомилися нещодавно. День народження — чудова нагода нагадати, за що ви любите свого друга. Звичайно ж можна просто сказати "З днем народження!". Але чому б не спробувати здивувати іменинника та не приготувати оригінальне привітання другові. Він явно оцінить креативний підхід та отримає порцію справжньої радості.

У цій добірці "Телеграф" зібрав побажання у віршах та прозі, а також листівки, щоб ви могли оригінально привітати друга з днем народження.

Незвичайні привітання з днем народження другові у віршах

***

3Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО!

Життя прожить без ОХО-ХО!

Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ.

Події − щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було і ВАУ!

А ФУ було ну зовсім мало.

Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК!

Щоб був у власності літак.

НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально,

ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально,

ОГО! — щоб часто дивувало,

НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.

***

Лови від мене привітання.

Нехай здійсняються бажання,

Хай настрій твій веселим буде,

А грошенят нехай прибуде!

У день народження ти свій

Живи, радій і, звісно, мрій!

Нехай усе, що ти бажаєш,

Що особливим ти вважаєш,

Лише за помахом руки

Здійсниться вмить, і всі роки

Нехай приносять тобі радість.

Живи щасливо — всім на заздрість!

***

Ти – чоловік такий красивий, мужній,

Легкий характер, навіть відчайдушний,

Сердечно з Днем народження вітаю,

Красивого життя тобі бажаю!

Щоб був достаток, повна купа грошей,

І будні, й вихідні були хороші,

На море — літом, а зимою — в гори,

Де сніг кругом, а небо там прозоре!

Хай тебе жінки обожнюють, кохають,

І очі твої радістю палають,

Хай буде все гаразд у твоїй хаті,

і щирістю, і радістю багатій!

***

З днем народження! Нехай

Буде щастя через край.

Випий чарку, закуси,

В танці тілом потряси.

Побажаю гроші мати,

Але в гречку не стрибати.

Часто їздити гуляти,

На курорт відпочивати.

У джакузі розслаблятись

Та під пальмами валятись.

На все здоров’я щоб хватило

І у всьому пощастило.

***

В святковий день прийми вітання

Та за списком побажання:

Щоб хотілось і моглося,

Щоб задумане збулося,

Щоб грошей було багато,

Щоб любові − повна хата,

Щоб колеги поважали,

А начальство цінувало.

Якщо сказаного мало,

То доточим, за чим стало?

Хай здійсняться усі мрії

Й заплановані події,

Хай життя навкруг вирує

Й довголіття тобі дарує!

Креативні вітання з днем народження другові у прозі

З днем народження, друже. Бажаю бути веселим, як Вінні-Пух з барило медового настрою😎, інтелігентним, як Кролик з пронизливим поглядом і грамотною промовою🐰, чудним, як Сова зі своїми приколами та жартами. І ніколи, чуєш — ніколи не сумуй, як сумний віслюк Іа 🎈.

***

Я хочу, щоб у тебе в житті було все, що потрібне людині. Сім’я (вона, як вода – всьому початок). Робота (вона, як земля – усьому основа). Кохання (воно, як повітря, без нього не проживеш). І вірні друзі (вони мають бути просто так)! З днем народження! 💖🎁🥂🎂😘

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Тримай руку, друже, на пульсі цікавих подій, слухай тільки позитивні новини та дивись лише на гарних дівчат! 🎁🥂З днем народження тебе!

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Друже мій, з днем народження! 🎉Наша дружба випробувана часом. Ми з тобою пройшли й вогонь, й воду. Хочеться побажати тобі, щоб ти завжди залишався самим собою, таким самим добрим й чуйним. Нехай тебе стороною обійдуть усі негаразди та суми. Здоров’я тобі та удачі у всіх твоїх починаннях. 👌🎂

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Друг, друже любий, з днюхою тебе! 🎁✨Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як сир в маслі, ні в чому і ніколи не потребувати, відриватися на повну, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя.

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Друг, друже, дорогий, з днем народження тебе! 🎂 Бажаю тобі бути й залишатися пекучим, зухвалим, креативним, сексуальним, крутим перцем, у якого завжди все на мазі. 💕Бажаю бабла, а не грошей, перспектив, а не якихось там невеликих здібностей. Удачі, бро, здоров’я та мужицького щастя!👍

***

Вітаю з днем народження, друже мій любий! Бажаю класти лимони не в чай, а у швейцарські банки, бажаю зривати не сусідські сливи, а джек-пот в лотереї, бажаю стирати не труси й шкарпетки, а весь негатив зі свого життя, бажаю порушувати не кримінальну справу, а кожну красу, що сподобалася. Респект тобі, друже, і кайфової житухи.😎🎁🎂🥂

Листівки, щоб креативно привітати друга з днем народження

Оригінальне привітання з днем народження друга

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