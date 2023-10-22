Оригинальное поздравление с днем рождения другу: пожелания в стихах и прозе, открытки
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Выберите необычные поздравления с днем рождения другу, чтобы порадовать и приятно удивить именинника
Неважно, дружите ли вы целую вечность, или познакомились недавно. День рождения — отличный повод напомнить, за что вы любите своего друга. Конечно же можно просто сказать "С днем рождения!". Но почему бы не попытаться удивить именинника и не приготовить оригинальное поздравление другу. Он явно оценит креативный подход и получит порцию настоящей радости.
В этой подборке "Телеграф" собрал пожелания в стихах и прозе, а также открытки, чтобы вы могли оригинально поздравить друга с днем рождения.
Необычные поздравления с днем рождения другу в стихах
***
Желаю, чтобы ОГО-ГО!
И никогда не ОХО-ХО!
Немного АХ! Ну, можно УХ!
Чтобы захватывало дух.
Конечно, чтобы было ВАУ!!
И чтобы ФУ совсем уж мало.
Чтоб иногда ВОТ ЭТО ДА!
"ВОТ ЭТО ДА!"- не ерунда,
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"- это реально,
" ДА НУ ЕЕ!"- пусть виртуально.
ОГО! — чтоб чаще удивляло,
"НУ ВСЁ, ПИПЕЦ!"- не доставало.
И по желанью ЭГЕ-ГЕЙ!
И чтоб сбылось, ВСЕ ПОБЫСТРЕЙ!!!
***
Мой друг, с Днем Рождения!
И чтоб не банально
Я суть пожеланий
Сменю изначально:
Провалов в работе,
В семье разногласий,
Падений, ошибок
И всяких несчастий
Тебе я желаю
Вовек не познать!
Пускай на работе
Всё будет на "5";
В семье пусть
Любовь и добро процветают,
Пусть взлёты почаще
Сопровождают!
Ошибок избегнуть
Навряд ли удастся, —
Но дай Бог пореже
Тебе ошибаться!
Пусть дальше бегут
За годами года, —
Пусть счастье в душе твоей
Будет всегда!
***
Дружище, я спешу тебя поздравить,
(Надеюсь, кстати, что одним из первых).
Знай: ты мужик! Ни вычесть, ни убавить
И настоящий друг: надежный, верный.
От всей души тебя я поздравляю,
Будь счастлив — безо всяческих прелюдий!
Богатства и здоровья не желаю —
У лучших из людей и так всё будет.
***
Желаю целый космос пива
И выходных длиною в год.
Зарплата чтоб была красивой,
Жена — большой! Шучу. Наоборот!
Для пятой точки приключений
И "олл инклюзив" для души,
Приятных снов и пробуждений
И нефть качать порой в тиши…
Чтоб словом разгонял ты тучи,
Чтоб мозг не мучила фигня.
Желаю быть повсюду лучшим.
И с днем рождения тебя!
***
Мы сегодня встали на рассвете,
В магазин бежали, чуть заря…
Как, скажи, сегодня не отметить,
Если День Рожденья у тебя?
У тебя пусть будет все отлично,
Ждет успех в работе и делах,
И везет по жизни в жизни личной,
И всегда ты будешь при деньгах!
Креативные поздравления с днем рождения другу в прозе
С днем рождения, дружище. Желаю быть весёлым, как Винни-Пух с бочонком медового настроения😎, интеллигентным, как Кролик с пронзительным взглядом и грамотной речью🐰, чуднЫм, как Сова со своими приколами и шуточками. И никогда, слышишь — никогда не грусти, как печальный ослик Иа🎈.
***
Я хочу, чтобы у тебя в жизни было всё, что нужно человеку. Семья (она, как вода — всему начало). Работа (она, как земля — всему основа). Любовь (она, как воздух — без него не проживешь). И верные друзья (они должны быть просто так)! С днём рождения!💖🎁🥂🎂😘
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Держи руку, друг, на пульсе интересных событий, слушай только позитивные новости и смотри только на красивых девушек! 🎁🥂С днем рождения тебя!
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Друг мой, с днем рождения! 🎉Наша дружба испытана временем. Мы с тобой прошли и огонь и воду. Хочется пожелать тебе, чтоб ты всегда оставался самим собой, таким же добрым и отзывчивым. Пусть тебя стороной обойдут все невзгоды и печали. Здоровья тебе и удачи во всех твоих начинаниях.👌🎂
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Друг, дружище дорогой, с днюхой тебя! 🎁✨Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.
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Друг, дружище, дорогой, с днем рождения тебя! 🎂Желаю тебе быть и оставаться жгучим, дерзким, креативным, сексуальным, крутым перцем, у которого всегда всё на мази. 💕Желаю деньжищ, а не деньжат, перспективищ, а не каких-то там маленьких возможностей. Удачи, бро, здоровья и мужицкого счастья!👍
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Поздравляю с днем рождения, друг мой любезный! Желаю класть лимоны не в чай, а в швейцарские банки, желаю срывать не соседские сливы, а джек-поты в лотерее, желаю стирать не трусы и носки, а весь негатив из своей жизни, желаю возбуждать не уголовное дело, а каждую понравившуюся красотку. Респект тебе, дружаня, и кайфовой житухи.
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С днем рождения, дружочек!😃🎁 Желаю вкусного пивася, желаю по жизни не врубать лося, желаю, чтоб от счастья голова кружилася, чтобы удача дорогой к мечтам стелилася, и чтобы всегда хватало женского внимания.💖😎
Открытки, чтобы креативно поздравить друга с днем рождения
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения лучшему другу. Душевные пожелания и красивые открытки не оставят именинника равнодушным.