Оригинальное поздравление с днем рождения другу: пожелания в стихах и прозе, открытки

Выберите необычные поздравления с днем рождения другу, чтобы порадовать и приятно удивить именинника

Неважно, дружите ли вы целую вечность, или познакомились недавно. День рождения — отличный повод напомнить, за что вы любите своего друга. Конечно же можно просто сказать "С днем рождения!". Но почему бы не попытаться удивить именинника и не приготовить оригинальное поздравление другу. Он явно оценит креативный подход и получит порцию настоящей радости.

В этой подборке "Телеграф" собрал пожелания в стихах и прозе, а также открытки, чтобы вы могли оригинально поздравить друга с днем рождения.

Необычные поздравления с днем рождения другу в стихах

***

Желаю, чтобы ОГО-ГО!

И никогда не ОХО-ХО!

Немного АХ! Ну, можно УХ!

Чтобы захватывало дух.

Конечно, чтобы было ВАУ!!

И чтобы ФУ совсем уж мало.

Чтоб иногда ВОТ ЭТО ДА!

"ВОТ ЭТО ДА!"- не ерунда,

"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"- это реально,

" ДА НУ ЕЕ!"- пусть виртуально.

ОГО! — чтоб чаще удивляло,

"НУ ВСЁ, ПИПЕЦ!"- не доставало.

И по желанью ЭГЕ-ГЕЙ!

И чтоб сбылось, ВСЕ ПОБЫСТРЕЙ!!!

***

Мой друг, с Днем Рождения!

И чтоб не банально

Я суть пожеланий

Сменю изначально:

Провалов в работе,

В семье разногласий,

Падений, ошибок

И всяких несчастий

Тебе я желаю

Вовек не познать!

Пускай на работе

Всё будет на "5";

В семье пусть

Любовь и добро процветают,

Пусть взлёты почаще

Сопровождают!

Ошибок избегнуть

Навряд ли удастся, —

Но дай Бог пореже

Тебе ошибаться!

Пусть дальше бегут

За годами года, —

Пусть счастье в душе твоей

Будет всегда!

***

Дружище, я спешу тебя поздравить,

(Надеюсь, кстати, что одним из первых).

Знай: ты мужик! Ни вычесть, ни убавить

И настоящий друг: надежный, верный.

От всей души тебя я поздравляю,

Будь счастлив — безо всяческих прелюдий!

Богатства и здоровья не желаю —

У лучших из людей и так всё будет.

***

Желаю целый космос пива

И выходных длиною в год.

Зарплата чтоб была красивой,

Жена — большой! Шучу. Наоборот!

Для пятой точки приключений

И "олл инклюзив" для души,

Приятных снов и пробуждений

И нефть качать порой в тиши…

Чтоб словом разгонял ты тучи,

Чтоб мозг не мучила фигня.

Желаю быть повсюду лучшим.

И с днем рождения тебя!

***

Мы сегодня встали на рассвете,

В магазин бежали, чуть заря…

Как, скажи, сегодня не отметить,

Если День Рожденья у тебя?

У тебя пусть будет все отлично,

Ждет успех в работе и делах,

И везет по жизни в жизни личной,

И всегда ты будешь при деньгах!

Креативные поздравления с днем рождения другу в прозе

С днем рождения, дружище. Желаю быть весёлым, как Винни-Пух с бочонком медового настроения😎, интеллигентным, как Кролик с пронзительным взглядом и грамотной речью🐰, чуднЫм, как Сова со своими приколами и шуточками. И никогда, слышишь — никогда не грусти, как печальный ослик Иа🎈.

***

Я хочу, чтобы у тебя в жизни было всё, что нужно человеку. Семья (она, как вода — всему начало). Работа (она, как земля — всему основа). Любовь (она, как воздух — без него не проживешь). И верные друзья (они должны быть просто так)! С днём рождения!💖🎁🥂🎂😘

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Держи руку, друг, на пульсе интересных событий, слушай только позитивные новости и смотри только на красивых девушек! 🎁🥂С днем рождения тебя!

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Друг мой, с днем рождения! 🎉Наша дружба испытана временем. Мы с тобой прошли и огонь и воду. Хочется пожелать тебе, чтоб ты всегда оставался самим собой, таким же добрым и отзывчивым. Пусть тебя стороной обойдут все невзгоды и печали. Здоровья тебе и удачи во всех твоих начинаниях.👌🎂

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Друг, дружище дорогой, с днюхой тебя! 🎁✨Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.

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Друг, дружище, дорогой, с днем рождения тебя! 🎂Желаю тебе быть и оставаться жгучим, дерзким, креативным, сексуальным, крутым перцем, у которого всегда всё на мази. 💕Желаю деньжищ, а не деньжат, перспективищ, а не каких-то там маленьких возможностей. Удачи, бро, здоровья и мужицкого счастья!👍

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Поздравляю с днем рождения, друг мой любезный! Желаю класть лимоны не в чай, а в швейцарские банки, желаю срывать не соседские сливы, а джек-поты в лотерее, желаю стирать не трусы и носки, а весь негатив из своей жизни, желаю возбуждать не уголовное дело, а каждую понравившуюся красотку. Респект тебе, дружаня, и кайфовой житухи.

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С днем рождения, дружочек!😃🎁 Желаю вкусного пивася, желаю по жизни не врубать лося, желаю, чтоб от счастья голова кружилася, чтобы удача дорогой к мечтам стелилася, и чтобы всегда хватало женского внимания.💖😎

Открытки, чтобы креативно поздравить друга с днем рождения

Оригинальное поздравление с днем рождения друга

Креативное поздравление другу

Оригинальное поздравление от друзей на день рождения

Оригинальное поздравление с днем рождения лучшему другу

Оригинальное поздравление на день рождения другу

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения лучшему другу. Душевные пожелания и красивые открытки не оставят именинника равнодушным.