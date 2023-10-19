С днем рождения лучшему другу: пожелания в стихах, прозе и открытки

Пришло время поздравить лучшего друга с днём рождения

Лучшие друзья занимают особое место в сердцах. Что может быть лучше, чем в день рождения этого человека сообщить, насколько он важен для вас?! Выразите свои чувства с помощью сердечного поздравления лучшему другу с днем рождения, чтобы его особенный день стал еще ярче.

"Телеграф" собрал варианты пожеланий с днем рождения лучшему другу на любой вкус. Некоторые из них заставят именинника улыбнуться, в то время как другие будут более сентиментальными.

Поздравления с днем рождения самому лучшему другу в стихах

Я спешу тебя поздравить,

С днем рождения, лучший друг!

Будь согрет любовью близких,

И теплом любимых рук.

И здоровья, и богатства,

И удачи по судьбе!

Пусть успех, везенье, радость,

Улыбаются тебе.

***

Друг мой лучший, с днем рождения,

Пожелать хочу тебе

Солнца в небе, настроения,

Счастья и любви в судьбе!

Мы с тобою столько дружим,

Сколько помню я себя,

И всегда, когда ты нужен,

Есть ты в жизни у меня!

Будь здоровым, бодрым, сильным,

Никогда не унывай,

Все с тобой мы пересилим,

Лишь живи, твори, мечтай!

***

Что такое лучший друг?

Ответа не найдёшь,

Это нужно чувствовать,

Тогда сразу поймёшь!

Имеется такой в сердечке у меня,

Ношу его с собою, я без него ни дня!

Сегодня день рождения у друга моего,

Я от души поздравить хочу сейчас его!

Мой самый лучший, верный,

С тобой не пропадём,

Плечом к плечу проблемы

Вдвоём переживём.

Пусть будет море счастья —

Купайся каждый день,

Желаю много денег,

Считать чтоб было лень!

Как богатырь здоров будь,

Огнём любви пылай,

Побаловать курортами

Себя не забывай!

Желай! И пусть сбываются

Надежды и мечты,

В моей судьбе есть главное —

В ней у меня есть ты!

***

Я знаю точно, если вдруг

Случатся хлопоты, то друг

В беде всегда поможет мне,

Ты — лучший друг в моей судьбе!

Прими мои же поздравления

Со светлым днем твоим рождения,

Желаю я тебе лишь счастья,

Долой все горести, ненастья.

Здоровья и любви, конечно,

Ты — лучший друг, и бесконечно

Тебе желаю благих дел,

И, чтоб во всем ты преуспел!

***

Сколько было приключений,

Ситуаций, не дай Бог,

Но с тобой друг мой лучший

Вместе пережили всё!

Будь здоровым, мудрым, сильным,

Никогда не унывай,

Чтоб богатым быть, счастливым,

И найти свой жизни рай!

Чтоб любимая — любила,

Верно, преданно ждала,

Никуда не уходила

И с тобой всегда была!

***

День рожденья — день особый,

В этот день итожим мы,

Кем прослыли в этой жизни

И кому вообще нужны.

Друг мой лучший,

Не копайся ты в своем

Обширном "я",

Ты собою оставайся,

Мы поддержим, мы — друзья.

Ты веселый, умный, смелый,

Ты надежный, как скала,

Верен слову, верен делу,

С днем рождения, ура!

Пожелания с днем рождения лучшему другу в прозе

Хочу поздравить одного человека, который для меня стал частичкой семьи, с днем рождения!🎂🎁🎉 Спасибо тебе за все время, которое ты на меня тратишь, за все яркие и красочные моменты, которые мы создавали вместе, за всю поддержку, оказанную тобой. Желаю тебе всегда добиваться поставленных целей, исполнения всех желаний и ярких дней, наполненных приятными воспоминаниями. Лучший друг, с днем рождения!🌺

***

Желаю моему лучшему другу самого лучшего из дней рождения! Много лет жизни! Знай, что занимаешь постоянное место в моем сердце 💖и в моей жизни. И где бы ты ни был, всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и помощь. Ты неординарный и очень особенный человек, и я хочу, чтобы ты всегда был счастлив! Надеюсь, что ты проведешь великолепный день, и что любовь и счастье всегда будут сопровождать тебя. С днем рождения, мой лучший друг!🌟✨🥂

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С днем рождения самого чудесного лучшего друга на свете!🎂🥂 С каждым годом время летит все быстрее, поэтому желаю тебе не упускать ни минуты и брать от жизни все, проживая ее по максимуму! Вселенского счастья тебе, успехов во всем и ярких эмоций!

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Мой лучший друг, желаю, чтобы ты всегда оставался таким веселым и позитивным парнем! 🎁😎Пускай все твои самые смелые начинания и яркие идеи воплощаются в реальность! Пусть любовь💕, крепкое здоровье, деньги, и конечно же, наша дружба будут основными составляющими твоей счастливой жизни!🎈

***

С днем рождения, лучший друг. Желаю, чтобы в твоей жизни не было плохих прогнозов. Желаю, чтобы тебе всегда удавалось выходить сухим из воды. В общем, пусть тебе по-крупному везет, пусть твоя жизнь с любого ракурса будет счастливой😍. Друг, будь здоров, харизматичен, уверен в себе, успешен и непобедим!

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С днём рождения, мой замечательный и дорогой друг, мой верный помощник в любой беде и вечный союзник по жизни! Я тебе хочу пожелать удивительных открытий для самого себя и ежедневных, неважно — маленьких или больших, но побед. Пусть через границы твоей души всегда проходит счастье, пусть для твоих стремлений и успеха на пути не будет ни одной преграды.

***

С днем рождения, самый лучший друг!🎁 Пусть в твоей жизни все рассветы будут счастливыми🎉, пусть все дни приносят успех и достаток, пусть все близкие тебя любят😍, пусть все моменты будут памятными и чудесными, пусть все дела идут в гору, пусть все желания имеют свойство исполняться.

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Дружище, поздравляю нас с тем, что ты родился. Желаю идти ровными путями без терний, добиваться желаемого в срок, уважать и быть уважаемым, любить и быть любимым. Здоровья тебе, удачи, вдохновения, достатка и счастья. С днем рождения!🎂🎁

Поздравления с днем рождения для лучшего друга в открытках

Поздравление лучшему другу с днем рождения

Открытка лучшему другу с днём рождения

Поздравление на день рождения лучшему другу

Открытка с днем рождения для лучшего друга

Картинка с днем рождения другу лучшему

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения для папы. Эти пожелания никого не оставят равнодушным.