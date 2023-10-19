С днем рождения лучшему другу: пожелания в стихах, прозе и открытки
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Пришло время поздравить лучшего друга с днём рождения
Лучшие друзья занимают особое место в сердцах. Что может быть лучше, чем в день рождения этого человека сообщить, насколько он важен для вас?! Выразите свои чувства с помощью сердечного поздравления лучшему другу с днем рождения, чтобы его особенный день стал еще ярче.
"Телеграф" собрал варианты пожеланий с днем рождения лучшему другу на любой вкус. Некоторые из них заставят именинника улыбнуться, в то время как другие будут более сентиментальными.
Поздравления с днем рождения самому лучшему другу в стихах
Я спешу тебя поздравить,
С днем рождения, лучший друг!
Будь согрет любовью близких,
И теплом любимых рук.
И здоровья, и богатства,
И удачи по судьбе!
Пусть успех, везенье, радость,
Улыбаются тебе.
***
Друг мой лучший, с днем рождения,
Пожелать хочу тебе
Солнца в небе, настроения,
Счастья и любви в судьбе!
Мы с тобою столько дружим,
Сколько помню я себя,
И всегда, когда ты нужен,
Есть ты в жизни у меня!
Будь здоровым, бодрым, сильным,
Никогда не унывай,
Все с тобой мы пересилим,
Лишь живи, твори, мечтай!
***
Что такое лучший друг?
Ответа не найдёшь,
Это нужно чувствовать,
Тогда сразу поймёшь!
Имеется такой в сердечке у меня,
Ношу его с собою, я без него ни дня!
Сегодня день рождения у друга моего,
Я от души поздравить хочу сейчас его!
Мой самый лучший, верный,
С тобой не пропадём,
Плечом к плечу проблемы
Вдвоём переживём.
Пусть будет море счастья —
Купайся каждый день,
Желаю много денег,
Считать чтоб было лень!
Как богатырь здоров будь,
Огнём любви пылай,
Побаловать курортами
Себя не забывай!
Желай! И пусть сбываются
Надежды и мечты,
В моей судьбе есть главное —
В ней у меня есть ты!
***
Я знаю точно, если вдруг
Случатся хлопоты, то друг
В беде всегда поможет мне,
Ты — лучший друг в моей судьбе!
Прими мои же поздравления
Со светлым днем твоим рождения,
Желаю я тебе лишь счастья,
Долой все горести, ненастья.
Здоровья и любви, конечно,
Ты — лучший друг, и бесконечно
Тебе желаю благих дел,
И, чтоб во всем ты преуспел!
***
Сколько было приключений,
Ситуаций, не дай Бог,
Но с тобой друг мой лучший
Вместе пережили всё!
Будь здоровым, мудрым, сильным,
Никогда не унывай,
Чтоб богатым быть, счастливым,
И найти свой жизни рай!
Чтоб любимая — любила,
Верно, преданно ждала,
Никуда не уходила
И с тобой всегда была!
***
День рожденья — день особый,
В этот день итожим мы,
Кем прослыли в этой жизни
И кому вообще нужны.
Друг мой лучший,
Не копайся ты в своем
Обширном "я",
Ты собою оставайся,
Мы поддержим, мы — друзья.
Ты веселый, умный, смелый,
Ты надежный, как скала,
Верен слову, верен делу,
С днем рождения, ура!
Пожелания с днем рождения лучшему другу в прозе
Хочу поздравить одного человека, который для меня стал частичкой семьи, с днем рождения!🎂🎁🎉 Спасибо тебе за все время, которое ты на меня тратишь, за все яркие и красочные моменты, которые мы создавали вместе, за всю поддержку, оказанную тобой. Желаю тебе всегда добиваться поставленных целей, исполнения всех желаний и ярких дней, наполненных приятными воспоминаниями. Лучший друг, с днем рождения!🌺
***
Желаю моему лучшему другу самого лучшего из дней рождения! Много лет жизни! Знай, что занимаешь постоянное место в моем сердце 💖и в моей жизни. И где бы ты ни был, всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и помощь. Ты неординарный и очень особенный человек, и я хочу, чтобы ты всегда был счастлив! Надеюсь, что ты проведешь великолепный день, и что любовь и счастье всегда будут сопровождать тебя. С днем рождения, мой лучший друг!🌟✨🥂
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С днем рождения самого чудесного лучшего друга на свете!🎂🥂 С каждым годом время летит все быстрее, поэтому желаю тебе не упускать ни минуты и брать от жизни все, проживая ее по максимуму! Вселенского счастья тебе, успехов во всем и ярких эмоций!
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Мой лучший друг, желаю, чтобы ты всегда оставался таким веселым и позитивным парнем! 🎁😎Пускай все твои самые смелые начинания и яркие идеи воплощаются в реальность! Пусть любовь💕, крепкое здоровье, деньги, и конечно же, наша дружба будут основными составляющими твоей счастливой жизни!🎈
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С днем рождения, лучший друг. Желаю, чтобы в твоей жизни не было плохих прогнозов. Желаю, чтобы тебе всегда удавалось выходить сухим из воды. В общем, пусть тебе по-крупному везет, пусть твоя жизнь с любого ракурса будет счастливой😍. Друг, будь здоров, харизматичен, уверен в себе, успешен и непобедим!
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С днём рождения, мой замечательный и дорогой друг, мой верный помощник в любой беде и вечный союзник по жизни! Я тебе хочу пожелать удивительных открытий для самого себя и ежедневных, неважно — маленьких или больших, но побед. Пусть через границы твоей души всегда проходит счастье, пусть для твоих стремлений и успеха на пути не будет ни одной преграды.
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С днем рождения, самый лучший друг!🎁 Пусть в твоей жизни все рассветы будут счастливыми🎉, пусть все дни приносят успех и достаток, пусть все близкие тебя любят😍, пусть все моменты будут памятными и чудесными, пусть все дела идут в гору, пусть все желания имеют свойство исполняться.
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Дружище, поздравляю нас с тем, что ты родился. Желаю идти ровными путями без терний, добиваться желаемого в срок, уважать и быть уважаемым, любить и быть любимым. Здоровья тебе, удачи, вдохновения, достатка и счастья. С днем рождения!🎂🎁
Поздравления с днем рождения для лучшего друга в открытках
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения для папы. Эти пожелания никого не оставят равнодушным.