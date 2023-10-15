С днем рождения другу! Поздравления в стихах, прозе и открытках
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Лучшие варианты поздравлений другу с днем рождения
День рождения друга — особый праздник, который нельзя пропускать. В этот день несомненно хочется подарить имениннику массу положительных эмоций и сделать его счастливым. Именно поэтому должны прозвучать лучшие пожелания на день рождения другу.
Для настоящей дружбы чужды пафос и наигранность. Поэтому чем проще будет поздравление с днем рождения другу, тем лучше. Порадовать товарища может пожелание с днем рождения своими словами или в стихах. А если вас разделяет расстояние, то поздравить друга с днем рождения можно с помощью красивой открытки в мессенджере. Какой бы вариант вы ни выбрали, имениннику точно будет приятно получить от вас знак внимания.
"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления для друга с днем рождения в прозе, стихах и картинках. Выбирайте то, которое лучше всего подойдет для вашего товарища.
Поздравления с днем рождения другу в прозе
С днем рождения! 🥳От всей души желаю тебе беспредельного счастья, море позитивных впечатлений и незабываемых моментов. Пусть сбудется всё, что ты пожелаешь, и трудности не покажутся сложными. Пусть удача и успех всегда будут на твоей стороне, близкие, родные люди и преданные друзья будут рядом с тобой. Желаю безграничной и чистой любви, быть финансово💲💲💲 успешным, а также находиться в гармонии со своей душой😊. Живи в радость!
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Дружище, с днем рождения тебя! 🥂🎂🎁Будь всегда на позитиве. Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари добро. Пусть у тебя будет порядок в делах и лад в личной жизни.🥰 Достатка, независимости и крепкого здоровья!
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От души хочу поздравить тебя с этим замечательным днем! Искренне желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания и дела были обречены на успех. 🎉Желаю, чтобы от друзей ты видел искреннюю поддержку, от семьи — любовь💕, а в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя!🥳🥂
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С днем рождения, дорогой друг! 🎁🎉Желаю тебе от всей души счастья, здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях, пусть жизнь идёт плавно и размеренно, пусть везение не покидает тебя ни на минуту в твоей жизни. Желаю быть здоровым, ведь когда человек здоров, он может преодолеть все преграды и добиться успеха, желаю быть любимым, ведь когда человек любим, и в его сердце живёт любовь, он готов свернуть горы, желаю быть богатым и успешным, а главное, веселым, душевным и искренним другом, на которого можно всегда положиться, человеком с горячим сердцем, каким я тебя знаю и люблю. С днем рождения, дружище! Ура!🥳🥳🥳
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Драгоценный мой друг, с праздником тебя!🎁🎉 С днем рождения! Сколько тебя знаю, всегда удивлялась твоему оптимизму и жизнерадостности. Так вот, пожелать хочу, чтоб запас этих качеств в тебе никогда не иссякал. Чтобы светлые чувства и мысли всегда были с тобой, а разочарования были чем-то далеким и неважным! Будь здоровым, будь счастливым. Пусть наша с тобой дружба длится долгие года, пусть никакие противоречия не смогут рассорить нас. Желаю тебе много радостных моментов, удивительных событий и креативных идей. Пусть получается всё, что запланировал, и никакие обстоятельства не станут помехой на твоем пути! С днем рождения, мой друг!🍾🥂🎁
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Дорогой друг, с днем рождения! 🥳Желаю сто причин для счастья, тысячу поводов для веселья 😄и миллион возможностей для беззаботной жизни. Оставайся всегда и везде самим собой и береги в себе человека. Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. ☀️🎉Дорожу нашей дружбой!
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Дорогой мой друг, с праздником твоего дня рождения! 🥳Я желаю тебе счастья, здоровья, удачи, любви, успехов, понимания, радости, улыбок и позитива. Пусть всё загаданное сбывается, а поставленные цели достигаются. Будь целеустремленным и занимайся тем, что тебе приносит удовольствие.🎁🎂🥂
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С днем рождения! 🎁Желаю тебе в такой особенный день лишь светлых, благоприятных моментов, финансовой стабильности, побольше приключений. Желаю встречать на своем жизненном пути только приятных людей и никогда не сожалеть о своих решениях. Ну и банального здоровья, радости, счастья и удачи, конечно. Сегодня только твой день, так что проведи его на полную катушку.
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Поздравляю тебя с твоим праздником! Пускай и в рабочей, и в личной жизни всё удачно складывается👍. Пусть здоровье будет крепким, а настроение — всегда веселым. Радости, любви и достатка тебе!
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С днем рождения! 🎉🥳Мы дружим уже лет сто, и чего тебе за это время только не желали. Но я хочу пожелать тебе того, чего у тебя нет. У каждого человека есть маленькая мечта или цель, которая еще не сбылась. Так вот, я желаю исполнения именно этой мечты. Ты прекрасный человек — добрый, верный, надежный. Оставайся таким всегда. И помни, что ты лучший! Поздравляю!
Поздравления с днем рождения для друга в стихах
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везения,
Дружбы крепкой, отношений,
Верных, правильных решений.
Путешествий, приключений,
Новых, ярких впечатлений,
Жизни долгой и удачи,
С каждым годом будь богаче.
***
Поздравляю от души —
Будь веселым, не спеши,
Отдыхай, пей коньячок,
Жарь в мангале шашлычок.
Просто будь всегда собой,
Ты, дружище классный мой,
И за хвост поймай удачу,
Становись мудрей, богаче!
Будь веселым, улыбайся,
Верным другом оставайся,
Не печалься, не скучай,
Свою днюху отмечай!
***
Мой друг, тебя я поздравляю,
Желаю счастья и любви.
Вершины в жизни покоряя,
Себя цени и береги!
Пусть будет всё всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.
И крепкой будет пусть поддержка —
Твоя любимая семья!
Будь мудрым, честным и упрямым —
Таким, каким ты был всегда.
Пусть жизнь подарит много счастья,
И яркой будет пусть судьба!
***
Знакомство наше давнее
Внезапно дружбой стало.
Поздравить с праздником тебя
Сейчас пора настала.
Так много хочется сказать
Слов теплых и красивых…
Побольше радости желать,
Поменьше дней дождливых.
Чтобы с тобою рядом шли
Хорошие лишь люди.
А коль ошибку совершишь,
Никто пусть не осудит.
Чтоб никогда не покидали
Любовь, надежда, вера.
Здоровье не ослабевало,
Летела вверх карьера.
Тобой я очень дорожу
И знаю, без сомнения,
Что счастья я тебе хочу.
Удачи! С днем рождения!
***
Дружище, с днем рожденья, дорогой!
Пусть не согнут тебя ни годы, ни невзгоды.
Живи сто лет и будь самим собой,
Цени, как в юности, закаты и восходы.
Пусть жизнь твоя размеренно течет
В любви, в гармонии, в уюте и достатке.
Удача пусть все двери распахнет,
И будет у тебя все-все в порядке.
С тобой не страшно горы покорять,
Я твердо знаю, ты в беде не бросишь.
Всегда поможешь, слов не говоря,
И никогда награды не попросишь.
Так будь же счастлив, как никто другой,
Храни в своем огромном сердце пламя.
Верь в свои силы, будь самим собой
И оставайся навсегда ты с нами.
***
Желаю счастья и удачи,
Здоровья, долгих-долгих лет!
Ведь с каждым годом ты богаче
Становишься, сомнений нет.
Пускай мечты твои и планы
Осуществляются всегда.
По жизни путь пусть освещает
Твоя счастливая звезда!
Друзья всегда пусть будут рядом,
И близких пусть Господь хранит!
Пусть каждый день улыбку дарит,
Судьба во всём благоволит!
Картинки и открытки для друга с ДР
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