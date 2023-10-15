С днем рождения другу! Поздравления в стихах, прозе и открытках

Лучшие варианты поздравлений другу с днем рождения

День рождения друга — особый праздник, который нельзя пропускать. В этот день несомненно хочется подарить имениннику массу положительных эмоций и сделать его счастливым. Именно поэтому должны прозвучать лучшие пожелания на день рождения другу.

Для настоящей дружбы чужды пафос и наигранность. Поэтому чем проще будет поздравление с днем рождения другу, тем лучше. Порадовать товарища может пожелание с днем рождения своими словами или в стихах. А если вас разделяет расстояние, то поздравить друга с днем рождения можно с помощью красивой открытки в мессенджере. Какой бы вариант вы ни выбрали, имениннику точно будет приятно получить от вас знак внимания.

"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления для друга с днем рождения в прозе, стихах и картинках. Выбирайте то, которое лучше всего подойдет для вашего товарища.

Поздравления с днем рождения другу в прозе

С днем рождения! 🥳От всей души желаю тебе беспредельного счастья, море позитивных впечатлений и незабываемых моментов. Пусть сбудется всё, что ты пожелаешь, и трудности не покажутся сложными. Пусть удача и успех всегда будут на твоей стороне, близкие, родные люди и преданные друзья будут рядом с тобой. Желаю безграничной и чистой любви, быть финансово💲💲💲 успешным, а также находиться в гармонии со своей душой😊. Живи в радость!

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Дружище, с днем рождения тебя! 🥂🎂🎁Будь всегда на позитиве. Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари добро. Пусть у тебя будет порядок в делах и лад в личной жизни.🥰 Достатка, независимости и крепкого здоровья!

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От души хочу поздравить тебя с этим замечательным днем! Искренне желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания и дела были обречены на успех. 🎉Желаю, чтобы от друзей ты видел искреннюю поддержку, от семьи — любовь💕, а в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя!🥳🥂

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С днем рождения, дорогой друг! 🎁🎉Желаю тебе от всей души счастья, здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях, пусть жизнь идёт плавно и размеренно, пусть везение не покидает тебя ни на минуту в твоей жизни. Желаю быть здоровым, ведь когда человек здоров, он может преодолеть все преграды и добиться успеха, желаю быть любимым, ведь когда человек любим, и в его сердце живёт любовь, он готов свернуть горы, желаю быть богатым и успешным, а главное, веселым, душевным и искренним другом, на которого можно всегда положиться, человеком с горячим сердцем, каким я тебя знаю и люблю. С днем рождения, дружище! Ура!🥳🥳🥳

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Драгоценный мой друг, с праздником тебя!🎁🎉 С днем рождения! Сколько тебя знаю, всегда удивлялась твоему оптимизму и жизнерадостности. Так вот, пожелать хочу, чтоб запас этих качеств в тебе никогда не иссякал. Чтобы светлые чувства и мысли всегда были с тобой, а разочарования были чем-то далеким и неважным! Будь здоровым, будь счастливым. Пусть наша с тобой дружба длится долгие года, пусть никакие противоречия не смогут рассорить нас. Желаю тебе много радостных моментов, удивительных событий и креативных идей. Пусть получается всё, что запланировал, и никакие обстоятельства не станут помехой на твоем пути! С днем рождения, мой друг!🍾🥂🎁

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Дорогой друг, с днем рождения! 🥳Желаю сто причин для счастья, тысячу поводов для веселья 😄и миллион возможностей для беззаботной жизни. Оставайся всегда и везде самим собой и береги в себе человека. Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. ☀️🎉Дорожу нашей дружбой!

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Дорогой мой друг, с праздником твоего дня рождения! 🥳Я желаю тебе счастья, здоровья, удачи, любви, успехов, понимания, радости, улыбок и позитива. Пусть всё загаданное сбывается, а поставленные цели достигаются. Будь целеустремленным и занимайся тем, что тебе приносит удовольствие.🎁🎂🥂

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С днем рождения! 🎁Желаю тебе в такой особенный день лишь светлых, благоприятных моментов, финансовой стабильности, побольше приключений. Желаю встречать на своем жизненном пути только приятных людей и никогда не сожалеть о своих решениях. Ну и банального здоровья, радости, счастья и удачи, конечно. Сегодня только твой день, так что проведи его на полную катушку.

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Поздравляю тебя с твоим праздником! Пускай и в рабочей, и в личной жизни всё удачно складывается👍. Пусть здоровье будет крепким, а настроение — всегда веселым. Радости, любви и достатка тебе!

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С днем рождения! 🎉🥳Мы дружим уже лет сто, и чего тебе за это время только не желали. Но я хочу пожелать тебе того, чего у тебя нет. У каждого человека есть маленькая мечта или цель, которая еще не сбылась. Так вот, я желаю исполнения именно этой мечты. Ты прекрасный человек — добрый, верный, надежный. Оставайся таким всегда. И помни, что ты лучший! Поздравляю!

Поздравления с днем рождения для друга в стихах

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, везения,

Дружбы крепкой, отношений,

Верных, правильных решений.

Путешествий, приключений,

Новых, ярких впечатлений,

Жизни долгой и удачи,

С каждым годом будь богаче.

***

Поздравляю от души —

Будь веселым, не спеши,

Отдыхай, пей коньячок,

Жарь в мангале шашлычок.

Просто будь всегда собой,

Ты, дружище классный мой,

И за хвост поймай удачу,

Становись мудрей, богаче!

Будь веселым, улыбайся,

Верным другом оставайся,

Не печалься, не скучай,

Свою днюху отмечай!

***

Мой друг, тебя я поздравляю,

Желаю счастья и любви.

Вершины в жизни покоряя,

Себя цени и береги!

Пусть будет всё всегда успешно:

Карьера, планы и друзья.

И крепкой будет пусть поддержка —

Твоя любимая семья!

Будь мудрым, честным и упрямым —

Таким, каким ты был всегда.

Пусть жизнь подарит много счастья,

И яркой будет пусть судьба!

***

Знакомство наше давнее

Внезапно дружбой стало.

Поздравить с праздником тебя

Сейчас пора настала.

Так много хочется сказать

Слов теплых и красивых…

Побольше радости желать,

Поменьше дней дождливых.

Чтобы с тобою рядом шли

Хорошие лишь люди.

А коль ошибку совершишь,

Никто пусть не осудит.

Чтоб никогда не покидали

Любовь, надежда, вера.

Здоровье не ослабевало,

Летела вверх карьера.

Тобой я очень дорожу

И знаю, без сомнения,

Что счастья я тебе хочу.

Удачи! С днем рождения!

***

Дружище, с днем рожденья, дорогой!

Пусть не согнут тебя ни годы, ни невзгоды.

Живи сто лет и будь самим собой,

Цени, как в юности, закаты и восходы.

Пусть жизнь твоя размеренно течет

В любви, в гармонии, в уюте и достатке.

Удача пусть все двери распахнет,

И будет у тебя все-все в порядке.

С тобой не страшно горы покорять,

Я твердо знаю, ты в беде не бросишь.

Всегда поможешь, слов не говоря,

И никогда награды не попросишь.

Так будь же счастлив, как никто другой,

Храни в своем огромном сердце пламя.

Верь в свои силы, будь самим собой

И оставайся навсегда ты с нами.

***

Желаю счастья и удачи,

Здоровья, долгих-долгих лет!

Ведь с каждым годом ты богаче

Становишься, сомнений нет.

Пускай мечты твои и планы

Осуществляются всегда.

По жизни путь пусть освещает

Твоя счастливая звезда!

Друзья всегда пусть будут рядом,

И близких пусть Господь хранит!

Пусть каждый день улыбку дарит,

Судьба во всём благоволит!

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