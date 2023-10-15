З днем народження другові! Вітання у віршах, прозі та листівках

Найкращі варіанти привітань другові з днем народження

День народження друга – особливе свято, яке не можна пропускати. Цього дня безперечно хочеться подарувати імениннику масу позитивних емоцій та зробити його щасливим. Саме тому мають прозвучати найкращі побажання на день народження другові.

Для справжньої дружби чужі пафос та награність. Тому чим простіше буде привітання з днем народження другу, тим краще. Порадувати товариша може побажання з днем народження своїми словами або у віршах. А якщо вас поділяє відстань, то привітати друга з днем народження можна за допомогою гарної листівки у месенджері. Який би варіант ви не обрали, імениннику точно буде приємно отримати від вас знак уваги.

"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання для друга з днем народження у прозі, віршах та картинках. Вибирайте те, що краще підійде для вашого товариша.

Вітання з днем народження другові у прозі

З Днем народження! 🥳Від щирого серця бажаю тобі безмежного щастя, море позитивних вражень й незабутніх моментів. Нехай збудеться все, що ти забажаєш, і труднощі не видадуться складними. Нехай удача та успіх завжди будуть на твоєму боці, близькі, рідні люди та віддані друзі будуть поряд з тобою. Бажаю безмежного та чистого кохання, бути фінансово💲💲💲 успішним, а також перебувати в гармонії зі своєю душею😊. Живи на радість!

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Друже, з днем народження тебе! 🥂🎂🎁Будь завжди на позитиві. Радуйся щодня, насолоджуйся дрібницями, прагни своїх мрій і завжди дари добро. Нехай у тебе буде порядок у справах і лад в особистому житті. Достатку, незалежності та міцного здоров’я!

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Від щирого серця хочу привітати тебе з цим чудовим днем! Щиро бажаю, щоб тебе завжди супроводжувала удача, щоб усі твої починання та справи були приречені на успіх. 🎉 Бажаю, щоб від друзів ти бачив щиру підтримку, від сім’ї — кохання 💕, а в кар’єрі нехай одне досягнення слідує за іншим. З днем народження тебе! 🥳🥂

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З днем народження, дорогий друже! 🎁🎉Бажаю тобі від щирого серця щастя, здоров’я, добробуту, удачі у всіх починаннях, нехай життя йде плавно і розмірено, нехай везіння не залишає тебе ні на хвилину у твоєму житті. Бажаю бути здоровим, адже коли людина здорова, вона може подолати всі перешкоди й досягти успіху, бажаю бути коханим, адже коли людина кохана, і в її серці живе кохання, вона готова згорнути гори, бажаю бути багатим й успішним, а головне, веселим, душевним і щирим другом, на якого можна завжди покластися, людиною з гарячим серцем, якою я тебе знаю і люблю. З днем народження, друже! Ура!🥳🥳🥳

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Дорогоцінний мій друг, зі святом тебе! З днем народження! Скільки тебе знаю, завжди дивуюсь твоєму оптимізму та життєрадісності. Так ось, побажати хочу, щоб запас цих якостей у тобі ніколи не закінчувався. Щоб світлі почуття та думки завжди були з тобою, а розчарування були чимось далеким та неважливим! Будь здоровим, будь щасливим. Нехай наша з тобою дружба триває довгі роки, нехай жодні протиріччя не зможуть насварити нас. Бажаю тобі багато радісних моментів, дивовижних подій та креативних ідей. Нехай виходить все, що запланував, і жодні обставини не стануть на заваді твоєму шляху! З днем народження, мій друже!🍾🥂🎁

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Дорогий друже, з днем народження! 🥳Бажаю сто причин для щастя, тисячу приводів для веселощів 😄і мільйон можливостей для безтурботного життя. Залишайся завжди й скрізь самим собою і бережи в собі людину. Будь вільний у думках, вчинках, почуттях. Живи душею, мрій серцем, посміхайся думкам. Нехай життя буде чудовою піснею. ☀️🎉Дорожу нашою дружбою!

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Дорогий мій друже, зі святом твого дня народження! 🥳Я бажаю тобі щастя, здоров’я, удачі, кохання, успіхів, розуміння, радості, посмішок та позитиву. Нехай усе задумане збувається, а цілі досягаються. Будь цілеспрямованим і займайся тим, що тобі приносить задоволення. 🎁🎂🥂

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З Днем народження! 🎁 Бажаю тобі в такий особливий день лише світлих, сприятливих моментів, фінансової стабільності, більше пригод. Бажаю зустрічати на своєму життєвому шляху лише приємних людей і ніколи не жалкувати за свої рішення. Ну і банального здоров’я, радості, щастя та удачі, звичайно. Сьогодні тільки твій день, тож проведи його на повну котушку.

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Вітаю тебе із твоїм святом! Нехай і в робітничому, і в особистому житті все вдало складається 👍. Нехай здоров’я буде міцним, а настрій завжди веселим. Радості, любові та достатку тобі!

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З Днем народження! 🎉🥳Ми дружимо вже зо сто років, і чого тобі за цей час тільки не бажали. Але я хочу побажати тобі того, чого не маєш. Кожна людина має маленьку мрію або мету, яка ще не збулася. Так ось, я бажаю здійснення саме цієї мрії. Ти прекрасна людина — добра, вірна, надійна. Залишайся таким завжди. І пам’ятай, що ти найкращий! Вітаю!

Привітання з днем народження для друга у віршах

Друже, з днюхою вітаю!

Гарного життя бажаю,

І всього, що треба мати,

В тебе щоб було багато:

Щастя, успіху, здоров’я,

Мира, радощів, покою,

Затишку в твоїй оселі,

Друзів вірних та веселих,

Чесну, люблячу дружину,

Дружню і міцну родину,

Кожен день щоб дарував

Низку із приємних справ.

***

Мій друже, я тебе вітаю!

Тобі я щастя побажаю,

Щоб ти життя завжди любив,

І щоб на повну завжди жив!

Щоб друзів цінував своїх,

Беріг завжди своїх близьких,

Щоб в гору справи шли завжди,

Здійснились мрії всі твої.

Тобі я тисну руку, друже,

І побажати хочу дуже,

Щоб не хворів та бід не знав

І щоби ти не сумував!

***

З днем народження, мій друже,

Будь щасливим завжди дуже.

Побажаю я удачі,

Бути кращим, не інакше!

Мріяти та досягати,

Свій комфорт побудувати.

Бути впевненим в усьому,

З радістю іти додому!

Дружби гарної навіки,

Бути суперчоловіком.

Знати, що таке кохання,

Кожен день з ночі до рання!

***

Здоров’я міцного, щасливої долі,

Новенького бентлі, мішечок любові,

Вагончик удачі, наснаги і мрії,

В житті щоб залишилось місце надії.

Дружину не горду, розумну і ніжну,

А тещу найкращу. Ну добре, не гіршу!

Добробуту, радості, світлих людей,

Завжди якнайкращих і свіжих ідей,

Веселого шефа і доброго дуже.

Вітаю тебе з днем народження, друже!

***

З твоїм днем тебе вітаю!

Багато всього побажаю.

Щоб завжди тільки радість й сміх

Йшли до тебе на поріг.

Щоб грошей повні міхи мав,

А хороших людей не минав.

Щоб тільки веселощі і любов

Приносили щастя і добро.

Щоб машину мав жадану,

А майбутню дружину тільки кохану.

Щоб в серці твоїм лунали пісні,

А життя приносило тільки радісні дні!

***

Мій друже, тебе я сьогодні вітаю!

В цей день міцно-міцно тебе обіймаю.

Здоров’я міцного та вдачі в труді,

Ніколи щоб не опинився в біді.

А раптом невдачі, проблеми, біда —

То завжди простягнута моя рука!

Хай мрії збуваються знову і знов,

Хай щастя прийде у життя та любов.

Зі святом, мій друже, живи сотню літ,

З надією, щастям, без горя, без бід!

***

Для тебе привітання найщиріші,

Сьогодні скажу якнайкраще.

Щоб завжди усміхався

І чудових результатів добивався.

Щоб завжди любиму радував,

А батьків ніколи не ображав.

Щоб в серці тільки кохання,

А в голові — удача й сподівання.

Щоб мрії твої збувалися,

А машини ніколи не ламалися.

Щоб гроші розум не туманили,

Але при тому ж не зникали.

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