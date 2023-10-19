З днем народження найкращому другу: побажання у віршах, прозі та листівки

Настав час привітати найкращого друга з днем народження

Найкращі друзі займають особливе місце у серцях. Що може бути краще, ніж у головне свято цієї людини повідомити, наскільки вона важлива для вас?! Виразіть свої почуття за допомогою щирого привітання найкращому другові з днем народження, щоб його особливий день став ще яскравішим.

"Телеграф" зібрав варіанти побажань із днем народження найкращому другу на будь-який смак. Деякі з них змусять іменинника посміхнутися, тоді як інші будуть сентиментальнішими.

Вітання з днем народження найкращому другові у віршах

Сьогодні, в день такий чудовий,

Я з днем народження вітаю друга.

Легким хай буде шлях життєвий,

Щоб справи всі робились без напруги.

Бажаю затишку, достатку,

Нових досягнень, мрій сміливих,

Взаємного кохання до нестями,

В житті багато днів щасливих!

***

Мій друже, тебе я вітаю,

Бажаю щастя та любові.

Вершини в життя підкоряючи,

Себе цінуй і бережи!

Хай буде все завжди успішно:

Кар'єра, плани, друзі.

І міцною буде нехай підтримка –

Твоя улюблена сім'я!

Будь мудрим, чесним і впертим –

Таким, яким ти був завжди.

Нехай життя подарує багато щастя,

І яскравою буде нехай доля!

***

Бажаю завжди вірити,

Любити, сподіватись,

І до мети йти стрімко,

Ніколи не здаватись,

Щоб були добрі друзі

І подружки красиві,

Щодня чудовий настрій

Та дні усі щасливі,

Наснаги у навчанні,

В роботі оптимізму,

Ніжності в стосунках,

У справах героїзму!

***

Друже, з днем народження,

Благ тобі, здоров’я.

Мрії хай здійсняються

Та живи з любов’ю!

Досягай, що хочеться,

Будь могутній, впертий.

Все, що поруч коється,

Буде хай відверто!

Дощик із фінансами,

Над тобой хай пройде.

Гаманець з запасами,

Хай тобі наповнить!

***

Друзів мають бути одиниці,

Це ніби найкращі колоски в пшениці,

Саме таким є ти,

Вітання найкращі прийми.

Бажаю спокій і віру знайти,

Проблеми достойно обійти,

Вірити в добро й віддачу,

Нести з собою удачу,

Залишатись таким же добрим й чуйним,

Сильним, щирим, мужнім,

Рокам не знати рахунку,

Радіти кожному від життя дарунку.

***

Друже, знаєш як тобою дорожу,

Вже скільки років знаю й дружу,

Ти вірний, чуйний та надійний,

Бадьорий, кріпкий, енергійний.

Так нехай завжди так буде,

Здоров’я й щастя лиш прибуде,

Без перешкод буде дорога,

Обходить людська заздрість і тривога.

Душею не старій, живи,

По течії достатку і добра пливи.

***

З днем народження вітати

Я маю честь в це свято.

Хоробрості духу побажати,

Бо сумувати не варто.

Бажаю бізнес розвивати,

Надійних партнерів надбати,

Грошей багато заробляти,

Сім’ю надійно захищати.

Бути таким, який ти є:

Добрий, щедрий, трудящий…

Як добре, що ти в мене є,

Бо ти один такий найкращий!

Побажання з днем народження найкращому другові у прозі

Хочу привітати одну людину, яка для мене стала частинкою сім’ї, з днем народження!✨🥂 Дякую тобі за весь час, який ти на мене витрачаєш, за всі яскраві та барвисті моменти, які ми створювали разом, за всю підтримку, надану тобою. Бажаю тобі завжди добиватися поставленої мети, виконання всіх бажань і яскравих днів, наповнених приємними спогадами. Найкращий друг, з днем народження!🌺

***

Бажаю моєму найкращому другові найкращого з днів народження! Багато років життя! Знай, що займаєш постійне місце у моєму серці 💖і в моєму житті. І де б ти не був, завжди можеш розраховувати на мою підтримку та допомогу. Ти неординарна та дуже особлива людина, і я хочу, щоб ти завжди був щасливий! Сподіваюся, що ти проведеш чудовий день і що любов і щастя завжди супроводжуватимуть тебе. З днем народження, мій найкращий друг!🌟✨🥂

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З днем народження найдивовижнішого найкращого друга на світі! 🎂🥂 З кожним роком час летить все швидше, тому бажаю тобі не втрачати жодної хвилини та брати від життя все, проживаючи його по максимуму! Вселенського щастя тобі, успіхів у всьому та яскравих емоцій!

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Мій найкращий друг, бажаю, щоб ти завжди залишався таким веселим та позитивним хлопцем! 🎁😎Нехай всі твої найсміливіші починання та яскраві ідеї втілюються в реальність! Нехай любов 💕, міцне здоров’я, гроші, і звичайно ж, наша дружба будуть основними складовими твого щасливого життя! 🎈

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З днем народження, найкращий друг. 🌟Бажаю, щоб у твоєму житті не було поганих прогнозів. Бажаю, щоб тобі завжди вдавалося виходити сухим із води. Загалом, нехай тобі дуже щастить, нехай твоє життя з будь-якого ракурсу буде щасливим. Друже, будь здоровий, харизматичний😎, впевнений у собі, успішний і непереможний!

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З днем народження🎂, мій чудовий і дорогий друг, мій вірний помічник у будь-якій біді та вічний союзник у житті! Я тобі хочу побажати дивовижних відкриттів для себе і щоденних, неважливо — маленьких чи великих, але перемог. Нехай через межі твоєї душі завжди проходить щастя, нехай для твоїх прагнень та успіху на шляху не буде жодної перешкоди.

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З днем народження, найкращий друг! 🎁 Нехай у твоєму житті всі світанки будуть щасливими 🎉, нехай усі дні приносять успіх і достаток, нехай усі близькі тебе люблять 😍, нехай усі моменти будуть пам’ятними та чудовими, нехай усі справи йдуть у гору, нехай всі бажання мають властивість виконуватися.

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Друже, вітаю нас з тим, що ти народився. Бажаю йти рівними шляхами без тернів, домагатися бажаного вчасно, поважати й бути поважним, любити й кохатися. Здоров’я тобі, удачі, натхнення, достатку та щастя. З днем народження! 🎂🎁

Вітання з днем народження для найкращого друга у листівках

Вітання найкращому другові з днем народження

Листівка найкращому другові з днем народження

Листівка з днем народження для кращого друга

Привітання на день народження найкращому другові

З днем народження найкращому другу

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