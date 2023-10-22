Сама на себя не похожа: звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности (видео)
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Актриса удивила переменами во внешности
Популярная украинская актриса, комикесса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару 22 октября отмечает свой 37-й день рождения. По этому случаю артистка стала гостьей воскресного выпуска шоу "Сніданок з 1+1".
В программе Ирина поделилась воспоминаниями из детства и юности, а также рассказала романтическую историю, как возлюбленный-иностранец сделал ей предложение. Также актриса похвасталась роскошным обручальным кольцом, которое ей презентовал жених.
Однако больше всего интерес у зрителей вызвала новая внешность Сопонару. Как оказалось, актриса сменила прическу, отрезав челку. По ее словам, перемены во внешности особо ничего не означают, ей просто захотелось что-то поменять. И если пирсинг на лице она делать боится, то отрезать челку может запросто.
Но у зрителей и пользователей сети другое мнение на этот счет — Ирину заподозрили в беременности. В комментариях к видео на YouTube началось бурное обсуждение новой внешности актрисы:
- Что ты с собой сделала, Ирина, зачем? Ты красивее была.
- Ира от природы была красавица. А это что, пчелы покусали? Сама худенькая, а лицо на вид "тяжелое". Уход за собой требуется. А злоупотребление процедурами дает обратный эффект.
- Я считаю, что Ира беременна. Ну если это смена имиджа, то попытка не удачная.
- Что с ней? Ужасно выглядит. Прическа, лицо.
- Сама на себя не похожа.
- Это ей под 50, выходит.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару раскритиковали за обнаженное фото. Откровенный кадр вызвал волну негатива у ее подписчиков.