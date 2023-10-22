Сама на себя не похожа: звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности (видео)

Актриса удивила переменами во внешности

Популярная украинская актриса, комикесса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару 22 октября отмечает свой 37-й день рождения. По этому случаю артистка стала гостьей воскресного выпуска шоу "Сніданок з 1+1".

В программе Ирина поделилась воспоминаниями из детства и юности, а также рассказала романтическую историю, как возлюбленный-иностранец сделал ей предложение. Также актриса похвасталась роскошным обручальным кольцом, которое ей презентовал жених.

Однако больше всего интерес у зрителей вызвала новая внешность Сопонару. Как оказалось, актриса сменила прическу, отрезав челку. По ее словам, перемены во внешности особо ничего не означают, ей просто захотелось что-то поменять. И если пирсинг на лице она делать боится, то отрезать челку может запросто.

Но у зрителей и пользователей сети другое мнение на этот счет — Ирину заподозрили в беременности. В комментариях к видео на YouTube началось бурное обсуждение новой внешности актрисы:

Что ты с собой сделала, Ирина, зачем? Ты красивее была.

Ира от природы была красавица. А это что, пчелы покусали? Сама худенькая, а лицо на вид "тяжелое". Уход за собой требуется. А злоупотребление процедурами дает обратный эффект.

Я считаю, что Ира беременна. Ну если это смена имиджа, то попытка не удачная.

Что с ней? Ужасно выглядит. Прическа, лицо.

Сама на себя не похожа.

Это ей под 50, выходит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару раскритиковали за обнаженное фото. Откровенный кадр вызвал волну негатива у ее подписчиков.