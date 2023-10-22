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Сама на себя не похожа: звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Поклонники просто не узнают любимую актрису Новость обновлена 22 октября 2023, 20:31
Поклонники просто не узнают любимую актрису. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса удивила переменами во внешности

Популярная украинская актриса, комикесса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару 22 октября отмечает свой 37-й день рождения. По этому случаю артистка стала гостьей воскресного выпуска шоу "Сніданок з 1+1".

В программе Ирина поделилась воспоминаниями из детства и юности, а также рассказала романтическую историю, как возлюбленный-иностранец сделал ей предложение. Также актриса похвасталась роскошным обручальным кольцом, которое ей презентовал жених.

Однако больше всего интерес у зрителей вызвала новая внешность Сопонару. Как оказалось, актриса сменила прическу, отрезав челку. По ее словам, перемены во внешности особо ничего не означают, ей просто захотелось что-то поменять. И если пирсинг на лице она делать боится, то отрезать челку может запросто.

Но у зрителей и пользователей сети другое мнение на этот счет — Ирину заподозрили в беременности. В комментариях к видео на YouTube началось бурное обсуждение новой внешности актрисы:

  • Что ты с собой сделала, Ирина, зачем? Ты красивее была.
  • Ира от природы была красавица. А это что, пчелы покусали? Сама худенькая, а лицо на вид "тяжелое". Уход за собой требуется. А злоупотребление процедурами дает обратный эффект.
  • Я считаю, что Ира беременна. Ну если это смена имиджа, то попытка не удачная.
  • Что с ней? Ужасно выглядит. Прическа, лицо.
  • Сама на себя не похожа.
  • Это ей под 50, выходит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару раскритиковали за обнаженное фото. Откровенный кадр вызвал волну негатива у ее подписчиков.

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#Женский квартал #Ирина Сопонару