Укр

"Уже больше показать нечего?": звезду "Женского квартала" раскритиковали за обнаженное фото

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ирина Сопонару Новость обновлена 14 сентября 2021, 09:55
Ирина Сопонару

Голое фото Ирины Сопонару вызвало волну негатива у ее подписчиков.

Актриса "Женского квартала", звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" Ирина Сопонару нарвалась на критику в сети от своих подписчиков. Девушка поделилась обнаженным фото, которое пришлось не всем "по вкусу".

Снимок с новой фотосессии Ирина опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На черно-белом фото Сопронару предстала полностью обнаженной. Актриса позировала на террасе высотного дома, сидя голой на белом пьедестале, прикрыв руками грудь.

"Плод нашей любви" — написала под фото Ирина, отметив фотографа, который сделал это фото.

В комментариях многие подписчики не оценили такие "плоды" и раскритиковали Сопонару за то, что она решила обнажиться. Стоит отметить, что Ирина, видимо, читает все комментарии, и отвечает на критику в свой адрес.

Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару
Реакция сети на голое фото Ирины Сопонару

Ранее, "Телеграф" писал, что одна из самых горячих голливудских актрис Меган Фокс продемонстрировала свою идеальную фигуру, надев на премию MTV Video Music Awards очень отровенное, голове платье.

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