"Уже больше показать нечего?": звезду "Женского квартала" раскритиковали за обнаженное фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 156
Голое фото Ирины Сопонару вызвало волну негатива у ее подписчиков.
Актриса "Женского квартала", звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" Ирина Сопонару нарвалась на критику в сети от своих подписчиков. Девушка поделилась обнаженным фото, которое пришлось не всем "по вкусу".
Снимок с новой фотосессии Ирина опубликовала на своей странице в Инстаграм.
На черно-белом фото Сопронару предстала полностью обнаженной. Актриса позировала на террасе высотного дома, сидя голой на белом пьедестале, прикрыв руками грудь.
"Плод нашей любви" — написала под фото Ирина, отметив фотографа, который сделал это фото.
В комментариях многие подписчики не оценили такие "плоды" и раскритиковали Сопонару за то, что она решила обнажиться. Стоит отметить, что Ирина, видимо, читает все комментарии, и отвечает на критику в свой адрес.
Ранее, "Телеграф" писал, что одна из самых горячих голливудских актрис Меган Фокс продемонстрировала свою идеальную фигуру, надев на премию MTV Video Music Awards очень отровенное, голове платье.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-