"Уже більше показати нічого?": Зірку "Жіночого кварталу" розкритикували за оголене фото
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Голе фото Ірини Сопонару викликало хвилю негативу у її підписників.
Актриса "Жіночого кварталу", зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару нарвалася на критику в мережі від своїх підписників. Дівчина поділилася оголеним фото, яке прийшлося не всім "до смаку".
Знімок з нової фотосесії Ірина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
На чорно-білому фото Сопронару постала повністю оголеною. Актриса позувала на терасі висотного будинку, сидячи голою на білому п’єдесталі, прикривши руками груди.
"Плід нашої любові" — написала під фото Ірина, зазначивши фотографа, який зробив це фото.
У коментарях багато підписників не оцінили такі "плоди" і розкритикували Сопонару за те, що вона вирішила оголитися. Варто відзначити, що Ірина читає всі коментарі, і відповідає на критику на свою адресу.
Раніше, "Телеграф" писав, що одна з найгарячіших голлівудських актрис Меган Фокс продемонструвала свою ідеальну фігуру, надівши на премію MTV Video Music Awards дуже відверте, голе плаття.
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