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"Уже більше показати нічого?": Зірку "Жіночого кварталу" розкритикували за оголене фото

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ірина Сопонару Новина оновлена 14 вересня 2021, 09:55
Ірина Сопонару

Голе фото Ірини Сопонару викликало хвилю негативу у її підписників.

Актриса "Жіночого кварталу", зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару нарвалася на критику в мережі від своїх підписників. Дівчина поділилася оголеним фото, яке прийшлося не всім "до смаку".

Знімок з нової фотосесії Ірина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На чорно-білому фото Сопронару постала повністю оголеною. Актриса позувала на терасі висотного будинку, сидячи голою на білому п’єдесталі, прикривши руками груди.

"Плід нашої любові" — написала під фото Ірина, зазначивши фотографа, який зробив це фото.

У коментарях багато підписників не оцінили такі "плоди" і розкритикували Сопонару за те, що вона вирішила оголитися. Варто відзначити, що Ірина читає всі коментарі, і відповідає на критику на свою адресу.

Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару
Реакція мережі на голе фото Ірини Сопонару

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