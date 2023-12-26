Где сейчас Александр Эллерт и чем занимается победитель шоу "Холостячка"

Сценарист "Квартал 95" высмеивает Путина и участвует в шоу с российскими комиками сбежавшими из России

С начала войны комика Александра Эллерта постоянно осуждают за то, что он выехал в США и уже второй год находится там. Кроме этого он активно размещает свои фото в Instagram, сделанные в разных городах Америки. В этих случаях его критикуют за то, что он продолжает вести свой блог на русском языке. Также пользователи сети постоянно пишут ему, что это не мужской поступок и задают вопрос, как ему удалось выехать за границу во время военного положения, ведь это незаконно.

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Александр Эллерт, чем он занимается и как поддерживает Украину. Украинский комик, один из сценаристов "Квартал 95", которому в ноябре исполнилось 37 лет, в конце лета 2023 года заявил о том, что выехал легально без помощи Министерства культуры Украины и, тем более, президента страны Владимира Зеленского. Более того, он за это время уже дважды возвращался в Украину и через какое-то время вновь уезжал в Америку.

Как Эллерт уехал в США

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Путь, Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", — писал Эллерт в конце августа у себя в Instagram.

Однако критика почти под каждым его постом остается.

До полномасштабной войны Александр Эллерт стал известным юмористом благодаря участию в проекте "Лига смеха", где он был участником команды "Луганская сборная". Однако глобальная известность у него появилась после того, как он в 2020 году принял участие в первом сезоне телевизионного шоу "Холостячка". Напомним, что в нем украинская актриса Ксения Мишина выбирала себе жениха и им оказался Эллерт. После этого они встречались некоторое время и сделали несколько постановочных фотосессий, но в итоге расстались.

Где живет и чем занимается Эллерт

Сейчас Эллерт живет в Сан-Диего. Оттуда он иногда выезжает на гастроли по городам США, где есть русскоговорящая публика и дает концерты в небольших клубах. Также, в конце лета он появился в YouTube-проекте "Прожарка", который в Америке организовал популярный оппозиционный российский комик Александр Незлобин. В этой программе Эллерт вместе с российскими стендаперами сбежавшими из своей страны "прожаривал" российского актера Алексея Панина. Напомним, что этот артист известен своими скандальными заявлениями и эпатажными выходками. В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, но с 2022 года активно поддерживает Украину и проживает в Испании.

Как в этом шоу, так и на своих выступлениях Александр остро шутит как над Путиным, так и над россиянами. Также он регулярно донатит сам на нужды ВСУ и организовывает сборы. В частности, с 18 ноября он проводил акцию по сборам средств на подарки к Новому году для детей, которые находятся сейчас на прифронтовой территории. Правда акция до сих пор не закрыта. На "банке" целью указан один миллион гривен, но собрано, пока что, 46167 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас живет и чем занимается певец Олег Винник.