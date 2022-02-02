МВФ обещает помощь тем, кто пострадает от санкций против России

Некоторые государства могут недополучить деньги из-за прерванных финопераций

В Международном валютном фонде серьезно относятся к возможным последствиям жестких экономических ограничений против Российской Федерации в случае нападения на Украину. Так, в организации готовятся предоставить помощь тем странам, которые понесут убытки из-за санкций для Москвы.

Подробности сообщает информагентство Reuters.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, в случае вторжения России в Украину западные страны обещают привести в действие пакет жестких санкций. Многие из них касаются работы экономической системы РФ, в том числе и внешних операций с другими государствами.

Поэтому в МВФ, говорит Георгиева, и готовятся помочь таким странам — чтобы максимально уменьшить негативные последствия от объявленных Москве санкций. В первую очередь это касается различных прерванных финансовых операций, общего функционирования финсистемы и вероятного отключения России от системы SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации с побочными эффектами, которые требуют большего участия МВФ касаемо других стран, мы, конечно, сделаем все необходимое. У нас все еще есть около 700 млрд долларов кредитной способности", — отметила Георгиева.

При этом чиновница подчеркнула, что надеется на дипломатическое завершение обострившейся ситуации между Россией и Украиной. Вдобавок она сказала, что к июню 2022 года Киев может рассчитывать на получение дополнительно транша от Фонда в размере 2,2 млрд долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими именно последствиями может обернуться для Москвы решение атаковать Украину. Подробно о перечне вероятных ограничений, подготовленных для России, рассказывала украинский посол в США Оксана Маркарова.

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