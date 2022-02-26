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Залишилася лише Угорщина: Кіпр вже не проти відключити Росію від SWIFT

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Україна просить відключити Росію від системи SWIFT Новина оновлена 26 лютого 2022, 12:05
Україна просить відключити Росію від системи SWIFT

Українська дипломатія продовжує вимагати важливих рішень для захисту України.

Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", — написав Кулеба у Twitter.

Зазначимо, що раніше відключення Росії від платіжної мережі SWIFT підтримала Франція.

А 25 лютого ідею відключення Росії від SWIFT підтримала Італія, хоча раніше її уряд виступав проти.

Водночас, низка країн уже оголосили про введення санкцій проти російського президента. Слідом за Британією проти президента РФ Володимира Путіна і глави російського МЗС Сергія Лаврова ввели персональні санкції в США.

У Європейському союзі в ніч проти 26 лютого затвердили другий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Теги:
#Росія #SWIFT #Дмитро Кулеба
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