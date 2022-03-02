Тысячу за вакцинацию теперь можно потратить на еду и другие товары

Минцифры дало больше возможностей потратить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19

Одну тысячу гривен, которую украинцы смогли получить в качестве бонуса после вакцинации от коронавируса, теперь можно потратить на любые покупки.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь", — написал он.

По его словам, теперь деньги по программе "еПоддержка" более не имеет привязки к конкретным категориям расходов, то есть их теперь можно потратить, например, на продукты питания или медикаменты.

Кроме того, эту тысячу гривен можно передать на нужды Вооруженных сил Украины. Федоров также подчеркнул, что украинцы лишь за 6 дней войны собрали на финансирование наших военных уже 1,5 миллиарда гривен.

К слову, остановить вторжение россии в Украину хотят не только в нашей стране. Так российский бизнесмен Александр Конанихин заявил, что заплатит 1 миллион долларов за ликвидацию или арест кровавого диктатора владимира путина.

Больше о том, как обстоит ситуация с отражением российского вторжения, читайте в текстовой трансляции "Телеграф": Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины.