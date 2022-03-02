Тисячу за вакцинацію тепер можна витратити на їжу та інші товари

Мінцифри дало більше можливостей витратити тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19

Одну тисячу гривень, яку українці змогли отримати як бонус після вакцинації від коронавірусу, тепер можна витратити на будь-які покупки.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або допомогти", — написав він.

За його словами, тепер гроші за програмою "єПідтримка" більше не має прив’язки до конкретних категорій витрат, тобто їх тепер можна витратити, наприклад, на продукти харчування чи медикаменти.

Крім того, цю тисячу гривень можна передати на потреби Збройних Сил України. Федоров також наголосив, що українці лише за 6 днів війни зібрали на фінансування наших військових уже 1,5 мільярда гривень.

До слова, зупинити вторгнення росії в Україну хочуть не лише в нашій країні. Так, російський бізнесмен Олександр Конанихін заявив, що заплатить 1 мільйон доларів за ліквідацію або арешт кривавого диктатора володимира путіна.

Більше про те, як ситуація з відбиттям російського вторгнення, читайте в текстовій трансляції "Телеграф": Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України.