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"Тисячу Зеленського" зможуть отримати ще більше людей: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українців намагаються заохотити до вакцинації за допомогою виплат Новина оновлена 02 лютого 2022, 14:34
Українців намагаються заохотити до вакцинації за допомогою виплат

Тепер за "ковідну тисячу" можна розрахуватися у спортивному магазині

У середу, 2 лютого, було значно розширено список послуг, які можуть оплачуватись з грошей, отриманих від держави за вакцинацію від коронавірусу. Оновлений документ набуде чинності із понеділка, 7 лютого.

Подробиці повідомили під час засідання Кабміну, повідомляє "Телеграф".

Одним із важливих нововведень є можливість отримати "тисячу Зеленського" з 14 років. Таким чином в уряді намагаються заохотити українців щеплювати від COVID-19 і дітей. Зазначимо, що раніше на виплату "ковідних грошей" могли розраховувати лише повнолітні громадяни.

Значно розширено список послуг, які можуть бути оплачені за допомогою програми "єПідтримка". Тепер гроші можна витратити не лише у сфері культури чи спорту, а й на освіту.

Отже, з 7 лютого "тисячу Зеленського" дозволять витрачати на:

  • послуги у сфері культури (більш конкретного визначення документ не надає, але, швидше за все, це ще раніше дозволені квитки в кіно, театр, на концерт тощо);
  • купівлю квитків на потяги та літаки (всередині країни);
  • книги та друковані ЗМІ;
  • освітні послуги (в їх переліку — оплата позашкільної або дошкільної освіти, гуртків, секцій; здобуття професійної чи професійної вищої освіти; оплата проживання у гуртожитках та харчування під час навчання);
  • послуги у сфері фізкультури та спорту (абонементи до спортзалу і не тільки);
  • спортивні товари, шкільне приладдя та канцелярію;
  • ліки — лише для українців, старших 60 років.

До речі, раніше анонсувалося, що буде надано можливість сплатити "ковідною тисячею" комунальні послуги. Однак поки що про це в Кабміні не говорять.

Слід зазначити, що дія державної програми "єПідтримка" не вічна. Її термін спливає вже цього року, тому бажаючим отримати гроші варто поквапитися із вакцинацією.

Також "Телеграф" писав, яким чином до вже наявної тисячі за щеплення можна додати ще 500 гривень.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Тисяча гривень #Covid-19
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