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"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на комуналку, але не всім

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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В Україні розширять програму "еПідтримка" Новина оновлена 24 січня 2022, 23:10
В Україні розширять програму "еПідтримка"

Гроші за програмою отримали вже понад 7,5 мільйонів українців.

Кабмін України продовжить розширювати можливості програми "еПідтримка", завдяки якій вакциновані українці змогли отримати 1000 гривень на свій рахунок. Вже з 24 січня люди, старші 60 років, отримали можливість купити за ці гроші ліки, але незабаром їм також буде доступна можливість оплатити ними комуналку.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО.

За його словами, таку можливість буде запущено протягом лютого, але конкретних термінів він називати не став.

У повідомленні пресслужби Офісу президента зазначено, що профільні міністерства також вивчають можливості щодо розширення дії програми на інші категорії населення. Зокрема, зазначається, що витрачати отримані гроші на ліки у майбутньому зможуть не лише українці віком 60+, а й люди з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

Також там зазначають, що за весь час дії програми допомогу отримали вже понад 7,5 мільйона людей.

Варто нагадати, що у своєму виступі Зеленський також зазначив, що українці зможуть отримати за цією програмою додаткові 500 гривень. Для цього їм лише знадобиться отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський #Covid-19
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