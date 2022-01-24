"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на коммуналку, но не всем

Деньги по программе получили уже более 7,5 миллиона украинцев.

Кабмин Украины продолжит расширять возможности программы "еПоддержка", благодаря которой вакцинированные украинцы смогли получить 1000 гривен на свой счет. Уже с 24 января люди старше 60 лет получили возможность купить за эти деньги лекарства, но вскоре им также будет доступна возможность оплатить ними коммуналку.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО.

По его словам, такая возможность будет запущена в течение февраля, но конкретных сроков он называть не стал.

В сообщении пресс-службы Офиса президента указано, что профильные министерства также изучают возможности по расширению действия программы на другие категории населения. В частности, отмечается, что тратить полученные деньги на лекарства в будущем смогут не только украинцы в возрасте 60+, но и люди с инвалидностью первой группы вне зависимости от возраста.

Также там отмечают, что за все время действия программы помощь получили уже более 7,5 миллиона человек.

Стоит напомнить, что в своем выступлении Зеленский также указал, что украинцы смогут получить по этой программе дополнительные 500 гривен. Для этого им всего лишь понадобится получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.