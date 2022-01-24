Зеленский пообещал еще 500 гривен за вакцинацию против COVID-19: что нужно сделать

Всего украинцы смогут получить за вакцинацию против "ковида" 1500 гривен.

В рамках программы по поддержке пострадавших от коронавирусных ограничений сфер экономики ("еПоддержка") украинцам выплатят еще по 500 гривен.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО.

Он отметил, что рассчитывать на эти 500 гривен в добавку к уже полученной тысяче смогут те украинцы, которые сделают третью или "бустерную" дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, он напомнил, что с 24 января вакцинированные люди старше 60 лет смогут потратить полученные деньги на покупку лекарств, а уже в феврале будет введена возможность оплатить из них коммунальные услуги.

Зеленский также отметил, что вскоре возможность получить деньги за вакцинацию смогут и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме уже известных способов потратить их, вроде путешествий, кинотеатров и покупок книг, молодые украинцы также смогут воспользоваться этими деньгами для оплаты образовательных курсов, программ или занятий.

Как сообщалось ранее, в Украине бустерная доза вакцины от COVID-19 уже доступна для всех граждан, а получить ее можно в любом центре вакцинации. Однако для ее получения необходимо выждать полгода после получения второй дозы.