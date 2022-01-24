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Як витратити "ковідну тисячу" на ліки: покрокова інструкція

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Можна буде купити лише ліки, які внесено до Держреєстру Новина оновлена 24 січня 2022, 16:16
Можна буде купити лише ліки, які внесено до Держреєстру

Не всі зможуть витратити гроші на лікарські засоби.

В Україні з 24 січня можна придбати ліки в аптеці за 1000 гривень за програмою "єПідтримка".

Хто зможе витратити кошти на ліки, де і що можна купити — в інструкції "Телеграфу" :

  1. Вакцинуйтесь двома дозами вакцини від коронавірусу.
  2. Згенеруйте COVID-сертифікат у мобільному додатку "Дія".
  3. Оформіть віртуальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Онлайн або офлайн
  4. Зайдіть у "Дію" в розділ "Послуги" та оберіть "єПідтримка".
  5. Гроші прийдуть протягом 10 днів на віртуальну картку вашого банку.
  6. Кошти з картки можна витратити в аптечних закладах та в інтернет-аптеках, як за рецептом лікаря, так і без нього.

За "ковідну тисячу" можна купити лише ліки, які внесені до Держреєстру лікарських засобів, не можна буде купити:

  • дієтичні добавки;
  • косметичні засоби;
  • медичні прилади (апарати вимірювання тиску, інгалятори).

Також слід нагадати, що скористатися коштами "єПідтримка" для придбання ліків можуть лише громадяни України, які досягли 60 років.

Крім того, зазначимо, що більшість пенсіонерів турбує питання, як можна скористатися коштами за вакцинацію без смартфона. На сьогодні уряд розробляє механізм, завдяки якому такі громадяни зможуть отримати і витратити ці гроші.

Теги:
#Ліки #Коронавірус #Тисяча
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