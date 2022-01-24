Как потратить "ковидную тысячу" на лекарства: пошаговая инструкция

Не все смогут потратить деньги на лекарственные средства.

В Украине с 24 января можно приобрести лекарства в аптеке за 1000 гривен по программе "єПідтримка".

Кто сможет потратить средства на лекарства, где и что можно купить — в инструкции "Телеграфа":

Вакцинируйтесь двумя дозами вакцины от коронавируса. Сгенерируйте COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия". Оформите виртуальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Онлайн или офлайн Зайдите в "Дію" в раздел "Услуги" и выберете "єПідтримка". Деньги придут в течение 10 дней на виртуальную карту вашего банка. Средства с карты можно потратить в аптечных заведениях и в интернет-аптеках, как по рецепту врача, так и без него

За "ковидную тысячу" можно купить только лекарства, которые внесены в Госреестр лекарственных средств, нельзя будет купить:

диетические добавки;

косметические средства;

медицинские приборы (аппараты для измерения давления, ингаляторы).

Также следует напомнить, что воспользоваться средствами "єПідтримка" для покупки лекарств могут только граждане Украины, которые достигли 60 лет.

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Кроме того, отметим, что большинство пенсионеров волнует вопрос, как можно воспользоваться средствами за вакцинацию без смартфона. На сегодня правительство разрабатывает механизм благодаря которому такие граждане смогут получить и потратить эти деньги.