Укр

Как потратить "ковидную тысячу" на лекарства: пошаговая инструкция

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Можно будет купить только лекарства, которые внесены в Госреестр Новость обновлена 24 января 2022, 16:16
Можно будет купить только лекарства, которые внесены в Госреестр

Не все смогут потратить деньги на лекарственные средства.

В Украине с 24 января можно приобрести лекарства в аптеке за 1000 гривен по программе "єПідтримка".

Кто сможет потратить средства на лекарства, где и что можно купить — в инструкции "Телеграфа":

  1. Вакцинируйтесь двумя дозами вакцины от коронавируса.
  2. Сгенерируйте COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
  3. Оформите виртуальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Онлайн или офлайн
  4. Зайдите в "Дію" в раздел "Услуги" и выберете "єПідтримка".
  5. Деньги придут в течение 10 дней на виртуальную карту вашего банка.
  6. Средства с карты можно потратить в аптечных заведениях и в интернет-аптеках, как по рецепту врача, так и без него

За "ковидную тысячу" можно купить только лекарства, которые внесены в Госреестр лекарственных средств, нельзя будет купить:

  • диетические добавки;
  • косметические средства;
  • медицинские приборы (аппараты для измерения давления, ингаляторы).

Также следует напомнить, что воспользоваться средствами "єПідтримка" для покупки лекарств могут только граждане Украины, которые достигли 60 лет.

Кроме того, отметим, что большинство пенсионеров волнует вопрос, как можно воспользоваться средствами за вакцинацию без смартфона. На сегодня правительство разрабатывает механизм благодаря которому такие граждане смогут получить и потратить эти деньги.

Теги:
#Лекарства #Коронавирус #Тысяча
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