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"Тисяча Зеленського" не вічна: скільки часу залишилося на її отримання

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Вовину тисячу" отримали вже понад 7 мільйонів громадян Новина оновлена 31 січня 2022, 14:33
"Вовину тисячу" отримали вже понад 7 мільйонів громадян

Програма "єПідтримки" закінчиться у 2022 році.

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу встигли отримати понад 7 мільйонів громадян, але разом з тим залишаються й ті, хто не має смартфонів та своє право на ці кошти поки не реалізували. У Мінекономіки заспокоїли, що програма буде тривати ще рік.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року, а завершиться "єПідтримка" 18 грудня 2022 року.

Отримати тисячу гривень від держави можна у два етапи:

  • 1 етап — отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
  • 2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) — альтернативний офлайн-механізм, який наразі перебуває у стадії розробки.

За умовами програми, 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплень (два) від COVID-19. Кошти необхідно витратити протягом 4 місяців з моменту отримання.

Люди, які не мають телефонів з технологією NFC чи смартфонів взагалі, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, однак на цей час така можливість відсутня.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні розпочнуть виплачувати ще по 500 гривень допомоги тим українцям, які отримали бустерну дозу (третю) вакцини від коронавірусу.

А з 24 січня у вакцинованих осіб віком 60+ з’явилася можливість витратити отримані гроші на купівлю ліків. В лютому також мають ввести можливість оплатити з цих грошей комунальні послуги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незабаром отримати гроші за вакцинацію зможуть і підлітки віком від 14 до 18 років.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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