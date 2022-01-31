"Тисяча Зеленського" не вічна: скільки часу залишилося на її отримання
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Програма "єПідтримки" закінчиться у 2022 році.
Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу встигли отримати понад 7 мільйонів громадян, але разом з тим залишаються й ті, хто не має смартфонів та своє право на ці кошти поки не реалізували. У Мінекономіки заспокоїли, що програма буде тривати ще рік.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Зазначається, що офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року, а завершиться "єПідтримка" 18 грудня 2022 року.
Отримати тисячу гривень від держави можна у два етапи:
- 1 етап — отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
- 2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) — альтернативний офлайн-механізм, який наразі перебуває у стадії розробки.
За умовами програми, 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплень (два) від COVID-19. Кошти необхідно витратити протягом 4 місяців з моменту отримання.
Люди, які не мають телефонів з технологією NFC чи смартфонів взагалі, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, однак на цей час така можливість відсутня.
Нагадаємо, що найближчим часом в Україні розпочнуть виплачувати ще по 500 гривень допомоги тим українцям, які отримали бустерну дозу (третю) вакцини від коронавірусу.
А з 24 січня у вакцинованих осіб віком 60+ з’явилася можливість витратити отримані гроші на купівлю ліків. В лютому також мають ввести можливість оплатити з цих грошей комунальні послуги.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що незабаром отримати гроші за вакцинацію зможуть і підлітки віком від 14 до 18 років.
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