"Тысяча Зеленского" не вечна: сколько времени осталось на ее получение

Программа "еПоддержки" закончится в 2022 году.

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса успели получить более 7 миллионов граждан, но вместе с тем остаются те, кто не имеет смартфонов и свое право на эти средства пока не реализовал. В Минэкономики успокоили, что программа продлится еще год.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

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Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года, а завершится "еПоддержка" 18 декабря 2022 года.

Получить тысячу гривен от государства можно в два этапа:

1 этап – получение средств будет происходить через приложение "Дия".

2 этап (II-III квартал 2022 года) — альтернативный офлайн-механизм, который находится в стадии разработки.

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По условиям программы, 1000 грн за вакцинацию от коронавируса могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививок (две) от COVID-19. Денежные средства необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента получения.

Люди, не имеющие телефонов с технологией NFC или смартфонов вообще, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате, однако в настоящее время такая возможность отсутствует.

Напомним, что в ближайшее время в Украине начнут выплачивать еще по 500 гривен помощи украинцам, которые получили бустерную дозу (третью) вакцины от коронавируса.

А с 24 января у вакцинированных лиц в возрасте 60+ появилась возможность потратить полученные деньги на покупку лекарства. В феврале также должны быть введены возможности оплатить с этих денег коммунальные услуги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в скором времени получить деньги за вакцинацию смогут и подростки в возрасте от 14 до 18 лет.