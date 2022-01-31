"Тысяча Зеленского" не вечна: сколько времени осталось на ее получение
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Программа "еПоддержки" закончится в 2022 году.
Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса успели получить более 7 миллионов граждан, но вместе с тем остаются те, кто не имеет смартфонов и свое право на эти средства пока не реализовал. В Минэкономики успокоили, что программа продлится еще год.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года, а завершится "еПоддержка" 18 декабря 2022 года.
Получить тысячу гривен от государства можно в два этапа:
- 1 этап – получение средств будет происходить через приложение "Дия".
- 2 этап (II-III квартал 2022 года) — альтернативный офлайн-механизм, который находится в стадии разработки.
По условиям программы, 1000 грн за вакцинацию от коронавируса могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививок (две) от COVID-19. Денежные средства необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента получения.
Люди, не имеющие телефонов с технологией NFC или смартфонов вообще, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате, однако в настоящее время такая возможность отсутствует.
Напомним, что в ближайшее время в Украине начнут выплачивать еще по 500 гривен помощи украинцам, которые получили бустерную дозу (третью) вакцины от коронавируса.
А с 24 января у вакцинированных лиц в возрасте 60+ появилась возможность потратить полученные деньги на покупку лекарства. В феврале также должны быть введены возможности оплатить с этих денег коммунальные услуги.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в скором времени получить деньги за вакцинацию смогут и подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
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