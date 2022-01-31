Укр

"Тысяча Зеленского" не вечна: сколько времени осталось на ее получение

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Вовину тысячу" получили уже более 7 миллионов граждан Новость обновлена 31 января 2022, 14:33
"Вовину тысячу" получили уже более 7 миллионов граждан

Программа "еПоддержки" закончится в 2022 году.

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса успели получить более 7 миллионов граждан, но вместе с тем остаются те, кто не имеет смартфонов и свое право на эти средства пока не реализовал. В Минэкономики успокоили, что программа продлится еще год.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года, а завершится "еПоддержка" 18 декабря 2022 года.

Получить тысячу гривен от государства можно в два этапа:

  • 1 этап – получение средств будет происходить через приложение "Дия".
  • 2 этап (II-III квартал 2022 года) — альтернативный офлайн-механизм, который находится в стадии разработки.

По условиям программы, 1000 грн за вакцинацию от коронавируса могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививок (две) от COVID-19. Денежные средства необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента получения.

Люди, не имеющие телефонов с технологией NFC или смартфонов вообще, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате, однако в настоящее время такая возможность отсутствует.

Напомним, что в ближайшее время в Украине начнут выплачивать еще по 500 гривен помощи украинцам, которые получили бустерную дозу (третью) вакцины от коронавируса.

А с 24 января у вакцинированных лиц в возрасте 60+ появилась возможность потратить полученные деньги на покупку лекарства. В феврале также должны быть введены возможности оплатить с этих денег коммунальные услуги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в скором времени получить деньги за вакцинацию смогут и подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
"Вовину тысячу" получили уже более 7 миллионов граждан
Украина
"Тысяча Зеленского" не вечна: сколько времени осталось на ее получение
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