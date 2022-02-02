Укр

"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат Новость обновлена 02 февраля 2022, 14:34
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат

Теперь за "ковидную тысячу" можно рассчитаться в спортивном магазине

В среду, 2 февраля, был значительно расширен список услуг, которые могут оплачиваться с денег, полученных от государства за вакцинацию от коронавируса. Обновленный документ вступит в силу с понедельника, 7 февраля.

Подробности сообщили во время заседания Кабмина, передает "Телеграф".

Одним из важных нововведений является возможность получить "тысячу Зеленского" с 14 лет. Таким образом в правительстве пытаются поощрить украинцев прививать от COVID-19 и детей. Отметим, что ранее на выплату "ковидных денег" могли рассчитывать только совершеннолетние граждане.

Значительно расширен и список услуг, которые могут быть оплачены с помощью программы "єПідтримка". Теперь деньги можно потратить не только в сфере культуры или спорта, но и на образование.

Итак, с 7 февраля "тысячу Зеленского" позволят тратить на:

  • услуги в сфере культуры (более конкретного определения документ не предоставляет, но судя по всему это ранее разрешенные билеты в кино, театр, на концерт);
  • покупку билетов на поезда и самолеты (внутри страны);
  • книги и печатные СМИ;
  • образовательные услуги (в их перечне — оплата внешкольного или дошкольного образования, кружков, секций; получение профессионального или профессионального высшего образования; оплата проживания в общежитиях и питания во время учебы);
  • услуги в сфере физкультуры и спорта (абонементы в спортзал и не только);
  • спортивные товары, школьные принадлежности и канцелярию;
  • лекарства — только для украинцев, которые старше 60 лет.

К слову, ранее анонсировалось, что будет предоставлена возможность оплатить "ковидной тысячей" коммунальные услуги. Однако пока об этом в Кабмине не говорят.

Следует отметить, что действие государственной программы "єПідтримка" не вечно. Её срок истекает уже в этом году, поэтому желающим получить деньги стоит поторопиться с вакцинацией.

Также "Телеграф" писал, каким образом к уже имеющейся тысячи за прививку можно добавить еще 500 гривен.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Тысяча гривен #Covid-19
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
Экономика и Финансы
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
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