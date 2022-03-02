Укр

Две украинские области возглавили военные: кого и куда назначил Зеленский

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Военное время требует других руководителей Новость обновлена 02 марта 2022, 11:03
Военное время требует других руководителей

Оборона каждого населенного пункта Украины является приоритетом властей

Из-за напряженной военной ситуации в Украине произошли некоторые кадровые изменения в отношении областных властей. Так, 2 марта президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей облгосадминистраций для Одесской и Черкасской областей.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Теперь губернатором Одесщины является Максим Марченко. За Черкасщину будет отвечать Игорь Табурец. Они оба являются профессиональными военнослужащими, что обеспечит лучшую защиту этих регионов.

Отметим, что нынешний глава Одесской области ранее командовал 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар". В 2017 году Максим Марченко был заместителем командира 92-й ОМБ. С 2018 года командовал 28-й механизированной бригадой.

Что касается Черкасщины, то в течение первой недели войны с россией Игорь Табурец выполнял роль советника губернатора. Он имеет звание генерал-майора, а раньше являлся советником парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

До войны Одесскую область возглавлял Сергей Гриневецкий, а Черкасскую — Александр Скичко.

Напомним, что днем ранее Владимир Зеленский принял решение назначить профессионального военного и на должность главы Киевской городской военной госадминистрации. Виталия Кличко на посту заменил Николай Жернов.

Теги:
#Украина #Черкасская область #Россия #Одесская область #Владимир Зеленский
Военное время требует других руководителей
Политика
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