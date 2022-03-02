Минус два самолета и колонна техники: украинские защитники уничтожают оружие оккупанта

Украинские военные надежно держат оборону

Российские захватчики, уже седьмой день устраивающие кровопролитные бои в Украине, постепенно начинают терять свои позиции. Об этом свидетельствуют и очередные боевые "трофеи" украинских защитников, разбивших в ночь на 2 марта два российских Су-35С в небе над Киевом. Победу они "зашлифовали" захваченной колонной заброшенной наземной техники.

Подробности сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Известно, что украинская авиация использовала самолеты марки МиГ-9. Представители бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ молниеносно справились со своей задачей и уничтожили вражеские Су-35С еще на подлете в столицу.

С сожалением следует отметить, что в этом ожесточенном бою понесла потери и украинская сторона. Сейчас пилотов одного из "МиГов" ищут, скорее всего, он погиб.

Однако удовольствия может добавить то, что нашим защитникам "на сладкое" досталась целая колонна вражеской российской техники.

При этом она была брошена в полосе ответственности одной из украинских бригад. Личный состав русской армии на месте не обнаружен, из чего сделан вывод, что они сбежали. Впрочем, каждый оккупант будет изгнан из нашей страны.

Напомним, что к утру 2 марта суммарные потери российских военных по отношению к солдатам достигли цифры в 6000 человек. Это учитывая и убитых, и раненых. Также есть и пленные.

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