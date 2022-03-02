Возвращение Януковича? В разведке рассказали о возможных планах Кремля

Предполагается, что его уже перевезли из Ростова

Военное вторжение россии в Украину продолжается уже седьмой день. Новый вероятный план россиян по Украине озвучили в "Украинской правде".

Согласно данным их контакта из военной разведки, в Минске в Беларуси находится бывший украинский президент Виктор Янукович и с ним готовится спецоперация. Один из сценариев предполагает, что его могут объявить "украинским президентом" прямо в Беларуси. По информации издания, Янкович может быть задействован в информационной операции, например, возвращению в Украину или публикации от его имени обращения к украинцам.

Ранее "Телеграф" писал про первый раунд переговоров между россией и Украиной в Беларуси. При этом с территории государства обстреливают ракетами украинские земли, а в непосредственной близости от границы войска приведены в боеготовность.

Также сообщалось о данных американской разведки о планах оккупировать Харьков — в городе уже ведут массовые обстрелы мирного населения. В Пентагоне предположили, что могут быть использованы "вакуумные бомбы".