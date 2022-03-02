Укр

Возвращение Януковича? В разведке рассказали о возможных планах Кремля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Виктор Янукович бежал в россию Новость обновлена 02 марта 2022, 12:00
Виктор Янукович бежал в россию

Предполагается, что его уже перевезли из Ростова

Военное вторжение россии в Украину продолжается уже седьмой день. Новый вероятный план россиян по Украине озвучили в "Украинской правде".

Согласно данным их контакта из военной разведки, в Минске в Беларуси находится бывший украинский президент Виктор Янукович и с ним готовится спецоперация. Один из сценариев предполагает, что его могут объявить "украинским президентом" прямо в Беларуси. По информации издания, Янкович может быть задействован в информационной операции, например, возвращению в Украину или публикации от его имени обращения к украинцам.

Ранее "Телеграф" писал про первый раунд переговоров между россией и Украиной в Беларуси. При этом с территории государства обстреливают ракетами украинские земли, а в непосредственной близости от границы войска приведены в боеготовность.

Также сообщалось о данных американской разведки о планах оккупировать Харьков — в городе уже ведут массовые обстрелы мирного населения. В Пентагоне предположили, что могут быть использованы "вакуумные бомбы".

Теги:
#Украина #Виктор Янукович #Минск
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