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Повернення Януковича? У розвідці розповіли про можливі плани Кремля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Віктор Янукович утік до росії Новина оновлена 02 березня 2022, 12:00
Віктор Янукович утік до росії

Передбачається, що його вже перевезли із Ростова

Військове вторгнення росії в Україну триває вже сьомий день. Новий ймовірний план росіян щодо України озвучили в "Українській правді".

За даними їхнього контакту з військової розвідки, у Мінську в Білорусі перебуває колишній український президент Віктор Янукович і з ним готується спецоперація. Один зі сценаріїв припускає, що його можуть оголосити "українським президентом" у Білорусі. За інформацією видання, Янкович може бути задіяний в інформаційній операції, наприклад, поверненні до України або публікації від його імені звернення до українців.

Раніше "Телеграф" писав про перший раунд переговорів між росією та Україною в Білорусі. При цьому з території держави обстрілюють ракетами українські землі, а в безпосередній близькості від кордону війська приведено в боєздатність.

Також повідомлялося про дані американської розвідки про плани окупувати Харків — у місті вже ведуть масові обстріли мирного населення. У Пентагоні припустили, що можуть бути використані "вакуумні бомби".

Теги:
#Україна #Віктор Янукович #Мінськ
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