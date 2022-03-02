Лукашенко привів у бойову готовність війська: що кажуть у Міноборони України

Самостійно в окупантів взагалі нічого не виходить.

Білорусь на чолі з пособником тероризму олександром лукашенком продовжує допомагати росії у війні з Україною. Білоруські війська вже привели у бойову готовність та максимально наблизили до українського кордону.

Про це у середу, 2 березня, повідомило Міністерство оборони України.

За інформацією відомства, не виключений сценарій, що Білорусь надалі підтримає російських окупантів та сприятиме досягненню їх цілей.

Вже зараз зафіксовано, що з 24 лютого з боку білоруського кордону гатять ракетами по військових та цивільних об'єктах України.

"На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичі, Ляховичі та Пінськ", — зазначили у Міноборони.

Міноборони зазначає, що окупантам не вдається досягти поставлених цілей щодо захоплення України, тому найближчим часом вони запустять масштабну інформаційно-психологічну операцію та руйнуватиме українську інформаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, що у Києві російські загарбники завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі". Внаслідок цього загинуло 5 людей, а ще п’ятеро отримали поранення.