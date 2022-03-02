Зруйновано будинки та пошкоджено лікарню: Житомир знову обстріляли з території Білорусі

За даними ДСНС, загинуло двоє людей і ще троє отримали травми

Українські населені пункти продовжують зазнавати обстрілів з боку окупаційної армії. Увечері 1 березня удару було завдано по житлових будинках у Житомирі, крім того пошкодження отримала лікарня.

За словами мера міста Сергія Сухомліна, одна з кількох авіаційних бомб потрапила до будинку неподалік другої лікарні.

За його словами, будинок зруйнований, а в медустанові повибивало всі вікна та двері. Число постраждалих наразі встановлюється.

"Зачепило саму лікарню. Кілька приватних будинків поряд. Потрапило прямо в житлове приміщення", — сказав він.

Своєю чергою радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удару було завдано крилатими ракетами "калібр", які були запущені з території Білорусі.

Як повідомлялося раніше, масованих ракетних ударів зазнав Харків, окупанти вдарили по житлових будинках з ракетної артилерії.

Крім того, по місту напередодні завдали ударів зі стратегічного бомбардувальника.

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