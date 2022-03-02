Украинцам открыли возможность снимать наличные не в банкоматах: детали

Военное время диктует свои условия работы

Чтобы решить проблему получения наличных денег и инкассации сетевых магазинов в условиях войны с россией, в Национальном банке разрешили "съем" денег с карт через кассы сетевых организаций.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в крупных торговых сетях: продовольственных или на заправках и снять до шести тысяч гривен с карты. При этом возможно повторное снятие.

Отметим, что на сайте Нацбанка о такой инициативе подробно не рассказывается, как и нет перечня сетей, которые в программе участвуют.

Такую инициативу еще в начале военного вторжения в Украину ввел супермаркет "Сильпо". Выдают деньги почти во всех магазинах, при условии наличии их в кассе.

В сети "АТБ" на части касс также открыли такую возможность — при любой покупке с оплатой по безналу можно снять до шести тысяч гривен. В магазинах кассы, где это можно сделать, имеют специальное объявление.

Среди заправок о такой возможности заявили сети "WOG" и "ОККО". Для получения наличности необходимо заправиться или сделать покупку.

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Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные начали отбрасывать оккупантов. Одна из успешных операций проведена на Киевщине.