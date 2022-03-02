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Українцям відкрили можливість знімати готівку не в банкоматах: деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Перевести в готівку гроші з карток може знадобитися з різних причин Новина оновлена 02 березня 2022, 19:44
Перевести в готівку гроші з карток може знадобитися з різних причин

Військовий час диктує свої умови роботи

Щоб вирішити проблему отримання готівки та інкасації мережевих магазинів в умовах війни з росією, у Національному банку дозволили "зйом" грошей з карток через каси мережевих організацій.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, у великих торгових мережах: продовольчих чи на заправках можна зняти до шести тисяч гривень із картки. При цьому можливе повторне зняття.

Зазначимо, що на сайті Нацбанку про таку ініціативу докладно не розповідається, як і немає переліку мереж, які беруть участь у програмі.

Таку ініціативу ще на початку військового вторгнення в Україну запровадив супермаркет "Сільпо". Видають гроші майже у всіх магазинах, за умови наявності їх у касі.

У мережі "АТБ" на частині кас також відкрили таку можливість — за будь-якої покупки з оплатою безготівково можна зняти до шести тисяч гривень. У магазинах каси, де це можна зробити, мають спеціальне оголошення.

Серед заправок про таку можливість заявили мережі "WOG" та "ОККО". Для отримання готівки необхідно заправитися або зробити покупку.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові почали відкидати окупантів. Одна з успішних операцій проведена на Київщині.

Теги:
#Каса #Гроші #Готівкові
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