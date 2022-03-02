Українцям відкрили можливість знімати готівку не в банкоматах: деталі

Військовий час диктує свої умови роботи

Щоб вирішити проблему отримання готівки та інкасації мережевих магазинів в умовах війни з росією, у Національному банку дозволили "зйом" грошей з карток через каси мережевих організацій.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, у великих торгових мережах: продовольчих чи на заправках можна зняти до шести тисяч гривень із картки. При цьому можливе повторне зняття.

Зазначимо, що на сайті Нацбанку про таку ініціативу докладно не розповідається, як і немає переліку мереж, які беруть участь у програмі.

Таку ініціативу ще на початку військового вторгнення в Україну запровадив супермаркет "Сільпо". Видають гроші майже у всіх магазинах, за умови наявності їх у касі.

У мережі "АТБ" на частині кас також відкрили таку можливість — за будь-якої покупки з оплатою безготівково можна зняти до шести тисяч гривень. У магазинах каси, де це можна зробити, мають спеціальне оголошення.

Серед заправок про таку можливість заявили мережі "WOG" та "ОККО". Для отримання готівки необхідно заправитися або зробити покупку.

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