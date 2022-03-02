Під Києвом українські бійці звільнили Макарів

Ще одне українське місто звільнено від окупантів.

На сьомий день жорстокого вторгнення російських військ в Україну, українські захисники можуть похвалитися черговою перемогою — хлопці з ЗСУ звільнили від російських загарбників місто Макарів у Київській області.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"14 ОМБР ім. князя Романа Великого та 95 ОДБШр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там" — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф" у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок. Під завалами у підвальному приміщенні опинилися близько 10 людей, 8 із яких це діти.

Також противник обстріляв будівлі одного з факультетів університету Каразіна та обласного управління поліції у Харкові, а ще було завдано удару по місцевій телевізійній вежі.