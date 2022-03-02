Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером - Арахамия

Это подтвердил член украинской делегации Давид Арахамия

Член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что переговоры Украины и РФ состоятся вечером второго марта.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры — пока неизвестно", — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что требования российских оккупантов остаются неизменными. Это те пункты, которые кровавый диктатор путин озвучил в своем обращении перед началом войны.

Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.