россия получила сразу ряд серьезных ударов из-за войны с Украиной: что известно о новых проблемах путина
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Весь мир отворачивается от агрессора
За последние сутки россия потерпела сразу ряд экономических провалов в связи с агрессией против Украины, которая длится уже седьмой день.
С ней отказались работать новые компании, а одна из ключевых для рф — обанкротилась, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что в ExxonMobil решили уйти из одного из крупнейших в рф нефтегазовых проектов "Сахалин-1".
Boeing прекращает работу с авиакомпаниями россии и поставки на территорию страны-агрессора комплектующих, обслуживание и техническую поддержку. Это несмотря на то, что авиапарк "Аэрофлота" на большую часть составляют Boeing 737 и Boeing 777.
Всю свою деятельность в России прекратила компания Ford.
Тем временем швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором того самого "Северного потока 2", уволила больше сотни сотрудников (весь штат), и объявила себя банкротом.
Как сообщал "Телеграф", ранее вторжение в Украину серьезно подкосило российский рубль.
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