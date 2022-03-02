Укр

россия получила сразу ряд серьезных ударов из-за войны с Украиной: что известно о новых проблемах путина

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Владимир Путин Новость обновлена 02 марта 2022, 06:46
Владимир Путин

Весь мир отворачивается от агрессора

За последние сутки россия потерпела сразу ряд экономических провалов в связи с агрессией против Украины, которая длится уже седьмой день.

С ней отказались работать новые компании, а одна из ключевых для рф — обанкротилась, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в ExxonMobil решили уйти из одного из крупнейших в рф нефтегазовых проектов "Сахалин-1".

Boeing прекращает работу с авиакомпаниями россии и поставки на территорию страны-агрессора комплектующих, обслуживание и техническую поддержку. Это несмотря на то, что авиапарк "Аэрофлота" на большую часть составляют Boeing 737 и Boeing 777.

Всю свою деятельность в России прекратила компания Ford.

Тем временем швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором того самого "Северного потока 2", уволила больше сотни сотрудников (весь штат), и объявила себя банкротом.

Как сообщал "Телеграф", ранее вторжение в Украину серьезно подкосило российский рубль.

Теги:
#Boeing #Ford #ExxonMobil #Северный поток-2
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