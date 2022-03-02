ВСУ оттесняют россиян: что сейчас происходит на фронте в Украине

Местами украинские военные смогли отогнать агрессора до границ рф

По состоянию на утро среды, 2 марта, на седьмой день боевых действий с россией Вооруженные силы Украины смогли оттеснить противника сразу на ряде направлений.

Об этом говорит свежая сводка Генштаба ВСУ на 06:00, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что под Киевом россияне пытаются заблокировать северный и северно-западные направления, в то время как в Житомирской области сейчас находится до трех батальонно-тактических групп (БТГр).

На Северском направлении около семнадцати БТГр оккупационных войск продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Перемога, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврийском направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Не преуспевая в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется.

Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск.

Россияне несут потери по всем направлениям.

93-я ОМБр "Холодный Яр" заявляет, что военные из ее бригады на отдельных участках оттеснили оккупантов к границам с россией, разбили их колонны и забрали у них много техники.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что президент россии владимир путин начал срываться на своем окружении из-за провала с захватом Украины.