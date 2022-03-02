В России готовятся ввести военное положение - Подоляк

Четвертого марта российский парламент соберется на экстренное внеочередное заседание

В России готовятся ввести военное положение на седьмой день войны с Украиной.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Твиттер.

"Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", — написал он.

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Кроме того, Подоляк отметил, что с тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями по всей России сейчас "начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить".

Как сообщал "Телеграф", сегодня вечером должны состояться переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры — пока неизвестно", — сказал Кулеба.