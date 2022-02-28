Как Одесса готовится встречать оккупанта: видео, которое заставит задуматься даже Путина

Россияне будут гореть на месте

Пятый день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Наступления армии оккупантов идет по всем направлениям, в том числе со стороны Беларуси и аннексированного Крыма.

Советник главы ОП, один из спикеров Банковой в этой войне Алексей Арестович накануне заявил, что из крымских портов в направлении Одессы выдвинулись 11 десантных кораблей, целью которых будет высадка на побережье.

По его словам, украинская армия готова встречать непрошенных гостей и, как это происходит на нашей войне, уничтожит россиян.

Стоит отметить, что "пламенный привет" армии Путина готовят и местные жители. Многие из них стали членами территориальной обороны, кто-то занимается приготовлением коктейлей молотова, а некоторые строят заградительные элементы. Очевидно одно — в Одессе оккупанта видеть не хотят.

До этого в соцсетях появлялось много видео, как украинцы с голыми руками прогоняли танки противника из своих городов. А некоторые сжигали при помощи коктейлей молотова.

О том, что происходит на пятый день войны России против Украины читайте здесь.