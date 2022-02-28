Укр

Как Одесса готовится встречать оккупанта: видео, которое заставит задуматься даже Путина

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
Дата публикации
Читати українською
Автор
1401
Как Одесса готовится встречать оккупанта: видео, которое заставит задуматься даже Путина Новость обновлена 28 февраля 2022, 05:48

Россияне будут гореть на месте

Пятый день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Наступления армии оккупантов идет по всем направлениям, в том числе со стороны Беларуси и аннексированного Крыма.

Советник главы ОП, один из спикеров Банковой в этой войне Алексей Арестович накануне заявил, что из крымских портов в направлении Одессы выдвинулись 11 десантных кораблей, целью которых будет высадка на побережье.

По его словам, украинская армия готова встречать непрошенных гостей и, как это происходит на нашей войне, уничтожит россиян.

Стоит отметить, что "пламенный привет" армии Путина готовят и местные жители. Многие из них стали членами территориальной обороны, кто-то занимается приготовлением коктейлей молотова, а некоторые строят заградительные элементы. Очевидно одно — в Одессе оккупанта видеть не хотят.

До этого в соцсетях появлялось много видео, как украинцы с голыми руками прогоняли танки противника из своих городов. А некоторые сжигали при помощи коктейлей молотова.

О том, что происходит на пятый день войны России против Украины читайте здесь.

Теги:
#Одесса #Война
Давид Арахамия
Украина
Арахамия жестко высказался о переговорах с россиянами: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия жестко высказался о переговорах с россиянами: подробности
Дата публикации
Категория
Урсула фон дер Ляйен
"Одни из нас": в ЕС сделали заявление по членству Украины
Дата публикации
Категория
Обстрелы Харькова
Сотни погибших мирных украинцев: в МВД назвали потери от российского вторжения
Дата публикации
Категория
В Кремле готовились захватить Украину за один день
РосСМИ заранее написали статью о победе над Украиной: она вышла случайно
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)