Байден оголосив про закриття неба для росіян і зробив низку заяв щодо України: головне

Американський лідер підтвердив, що Штати не воюватимуть за Україну, але допоможуть стримати агресію

Сполучені Штати Америки вслід за рядом європейських країн закривають свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

З такою заявою у Конгресі виступив президент США Джо Байден. Також він озвучив ще низку реплік щодо війни України з росією.

"Наші збройні сили не брали й не братимуть участі у збройному конфлікті в Україні", — сказав американський лідер, уточнивши, що США "захищатимуть кожен дюйм східного флангу НАТО".

"Шість днів тому президент Росії Володимир Путін хотів похитнути основи вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під нього. Але він прорахувався. Він думав, що забере Україну і світ з цим погодиться. Але він натрапив на опір українського народу".

"Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли. Разом з нашими союзниками ми впроваджуємо потужні санкції, ми відключаємо російські банки від фінансової системи, ми не дозволяємо ЦБ Росії захищати рубль, щоб він не міг використати свої 630 млрд доларів запасів на війну. Ми послаблюємо російських військових та їх технічні можливості".

"Російські олігархи, які нажили мільярди доларів за допомогою режиму — більше у вас це не пройде", — заявив Байден, пообіцявши конфіскувати у росіян яхти, нерухомість та гроші за кордоном.

"Путін може оточити Київ танками, але він ніколи не завоює серця і душі українських людей і не послабить рішучість вільного світу", — підкреслив Байден.

Зазначимо, що сьогодні був опублікований матеріал CNN, де джерела в американській розвідці стверджують, що путін розгніваний санкціями Заходу проти росії за напад на Україну. За словами співрозмовників каналу, кривавий диктатор не очікував на таку жорстку реакцію на його спроби окупації України.

Як повідомляв "Телеграф", 24 лютого путін оголосив війну Україні, розпочавши відкрите вторгнення до нашої країни. Станом на 2 березня жодне велике місто не було взято під контроль росіянами. При цьому війська рф накопичуються в районі столиці з метою подальшого штурму та спроби повалення влади або досягнення дипломатичної поразки України. Українська влада на чолі з Володимиром Зеленським вимагає від росіян вивести свої війська з України, в тому числі з Криму та Донбасу. Паралельно з цим росія зазнає серйозних втрат у техніці та живій силі, а натомість знищує мирні міста, завдаючи ракетні та авіаудари по спальним районам та об’єктам цивільної інфраструктури.