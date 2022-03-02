Українські авіатори рознесли "сушки" окупантів та розбили кілька колон танків

До знищення техніки окупантів приєднуються й цивільні.

Збройні Сили України сьому добу поспіль нищать російських окупантів, які вдерлися в Україну за наказом кривавого диктатора володимира путіна. Протягом цього часу наші воїни рознесли сотні одиниць техніки противника — за минулу добу армія РФ втратила ще кілька колон техніки, вертольоти та літаки.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Так, за 1 березня зенітному ракетному підрозділу ЗСУ вдалося знищити:

вертоліт;

літак;

чотири колони танків та броньованої техніки окупантів.

Винищенням російської техніки протягом доби займався і легендарний військовий "Привид Києва", який за шість діб протистояння російському агресору збив вже 20 літаків окупантів.

Серйозних втрат бойової техніки ворог зазнав і на Сумщині, де українські військові розбили 96 російських танків та 20 систем "Град" з турецького безпілотника "Байрактар". Також є інформація про вісім "полеглих" бензовозів противника.

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео розбитої техніки росіян.