Мінус два літаки і колона техніки: українські захисники нищать зброю окупанта

Українські військові надійно тримають оборону

Російські загарбники, котрі вже сьомий день влаштовують кровопролитні бої в Україні, поступово починають втрачати свої позиції. Про це свідчать і чергові бойові "трофеї" українських захисників, котрі в ніч на 2 березня розбили два російські Су-35С у небі над Києвом. Перемогу вони "зашліфували" захопленою колоною покинутої наземної техніки.

Подробиці повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

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Відомо, що українська авіація використовувала літаки марки МіГ-9. Представники бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ блискавично впоралися зі своїм завданням і знищили ворожі Су-35С ще на підльоті до столиці.

З жалем слід зазначити, що у цьому запеклому бою понесла втрати й українська сторона. Наразі пілотів одного із "МіГів" шукають, найімовірніше, він загинув.

Однак приємностей може додати те, що нашим захисникам "на солодке" дісталася ціла колона ворожої російської техніки.

При цьому вона була покинута в смузі відповідальності однієї із українських бригад. Особового складу російської армії на місці не виявлено, з чого зроблено висновок, що вони втекли. Утім кожного окупанта буде вигнано із нашої країни.

Нагадаємо, що на ранок 2 березня сумарні втрати російських військових стосовно солдатів сягнули цифри в 6000 осіб. Це враховуючи і вбитих, і поранених. Також є і полонені.

Також "Телеграф" писав, якою наразі є ситуація на всіх напрямках фронту і який із них — найгарячіший.