росія отримала одразу низку серйозних ударів через війну з Україною: що відомо про нові проблеми путіна
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Весь світ відвертається від агресора
За останню добу росія зазнала одразу низки економічних провалів у зв’язку з агресією проти України, яка триває вже сьомий день.
З нею відмовилися працювати нові компанії, а одна з ключових для Росії — збанкрутувала, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що в ExxonMobil вирішили піти з одного з найбільших в Росії нафтогазових проектів "Сахалін-1".
Boeing припиняє роботу з авіакомпаніями росії та постачання на територію країни-агресора комплектуючих, обслуговування та технічну підтримку. Це незважаючи на те, що авіапарк "Аерофлоту" на більшу частину складають Boeing 737 та Boeing 777.
Всю свою діяльність у Росії припинила компанія Ford.
Тим часом швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором того самого "Північного потоку 2", звільнила більше сотні співробітників (весь штат) і оголосила себе банкрутом.
Як повідомляв "Телеграф", раніше вторгнення в Україну серйозно підкосило російський рубль.
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