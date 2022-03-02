росія отримала одразу низку серйозних ударів через війну з Україною: що відомо про нові проблеми путіна

Весь світ відвертається від агресора

За останню добу росія зазнала одразу низки економічних провалів у зв’язку з агресією проти України, яка триває вже сьомий день.

З нею відмовилися працювати нові компанії, а одна з ключових для Росії — збанкрутувала, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що в ExxonMobil вирішили піти з одного з найбільших в Росії нафтогазових проектів "Сахалін-1".

Boeing припиняє роботу з авіакомпаніями росії та постачання на територію країни-агресора комплектуючих, обслуговування та технічну підтримку. Це незважаючи на те, що авіапарк "Аерофлоту" на більшу частину складають Boeing 737 та Boeing 777.

Всю свою діяльність у Росії припинила компанія Ford.

Тим часом швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором того самого "Північного потоку 2", звільнила більше сотні співробітників (весь штат) і оголосила себе банкрутом.

Як повідомляв "Телеграф", раніше вторгнення в Україну серйозно підкосило російський рубль.