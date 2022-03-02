Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
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Через військову ситуацію в Україні відбулися деякі кадрові зміни щодо обласної влади. Так, 2 березня президент Володимир Зеленський призначив нових керівників облдержадміністрацій для Одеської та Черкаської областей.
Про це повідомляє сайт глави держави.
Відтепер губернатором Одещини є Максим Марченко. За Черкащину відповідатиме Ігор Табурець. Вони обоє є професійними військовослужбовцями, що забезпечить найкращий захист цих регіонів.
Зазначимо, що нинішній очільник Одеської області раніше командував 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар". У 2017 році Максим Марченко був заступником командира 92-ї ОМБ. Із 2018 року командував 28-ю механізованою бригадою.
Щодо Черкащини, то протягом першого тижня війни з росією Ігор Табурець виконував роль радника губернатора. Він має звання генерал-майора, а раніше був радником парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.
До війни Одеську область очолював Сергій Гриневецький, а Черкаську — Олександр Скічко.
Нагадаємо, що днем раніше Володимир Зеленський прийняв рішення назначити професійного військового і на посаду голови Київської міської військової госадміністрації. Віталія Кличка на посту замінив Микола Жернов.
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