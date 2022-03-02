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Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський Новина оновлена 02 березня 2022, 11:03

Через військову ситуацію в Україні відбулися деякі кадрові зміни щодо обласної влади. Так, 2 березня президент Володимир Зеленський призначив нових керівників облдержадміністрацій для Одеської та Черкаської областей.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Відтепер губернатором Одещини є Максим Марченко. За Черкащину відповідатиме Ігор Табурець. Вони обоє є професійними військовослужбовцями, що забезпечить найкращий захист цих регіонів.

Зазначимо, що нинішній очільник Одеської області раніше командував 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар". У 2017 році Максим Марченко був заступником командира 92-ї ОМБ. Із 2018 року командував 28-ю механізованою бригадою.

Щодо Черкащини, то протягом першого тижня війни з росією Ігор Табурець виконував роль радника губернатора. Він має звання генерал-майора, а раніше був радником парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

До війни Одеську область очолював Сергій Гриневецький, а Черкаську — Олександр Скічко.

Нагадаємо, що днем раніше Володимир Зеленський прийняв рішення назначити професійного військового і на посаду голови Київської міської військової госадміністрації. Віталія Кличка на посту замінив Микола Жернов.

Теги:
#Україна #Черкаська область #Росія #Одеська область #Володимир Зеленський
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
Політика
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
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Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
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