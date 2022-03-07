"Мы же воюем за мир!" Россияне скупают технику и еду по рекордным ценам и ждут голодных бунтов

Цены в России продолжают расти

В связи с обострением военного конфликта на территории Украины США, Британия и Европа ввели против России существенные санкции, которые уже коснулись практически всех граждан РФ. В крупных городах России жители часами стоят в очередях к банкоматам, а банки не справляются с наплывом желающих снять накопления с депозитов. Курс рубля стремительно пробил исторический рекорд и по состоянию на вечер 7 марта доллар стоит уже 140 рублей, а евро можно купить за 150.

И хоть по телевидению сутки напролет рассказывают об успехах "спецоперации" в Украине, простые граждане уже понимают, что все не так безоблачно, как утверждает власть и чиновники. И есть вполне аргументированное ощущение, что дальше будет только хуже.

Что с ценами

Резкий обвал рубля и отсутствие ясности с будущими поставками импортных товаров, создало ажиотаж и рост цен в магазинах. В репортажах и соцсетях люди рассказывают, что кроме ежедневного подорожания, все скидки на товары уже сведены к минимуму или и вовсе не предоставляются.

Цены растут на одежду, технику, машины, даже на импортные корма для животных и еду. В частности, сильный ажиотаж вокруг макарон, импортируемых из Италии.

Россияне скупают итальянские макароны

Отворачиваются от России и глобальные компании. В списке тех, кто уже отказался от сотрудничества с РФ или ввели ограничения: Apple, Google, Microsoft, Nike, Nokia, Boeing, Netflix, Universal Pictures, Warner Bros, Sony, The Walt Disney Company, Paramount, Dell. И этот список – неполный, пополняется буквально каждый день. Так что россияне ожидают повышение цен чуть ли не на все товары, какие только могут быть.

В крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жители уже подозревают, что такой экономический эффект может быть связан с той самой войной в Украине, которую Владимир Путин "был вынужден" развязать в ответ на "попытки расширения НАТО к российским границам".

Новых авто не будет. Даже Lada

Помимо прочего, Россия рискует остаться без автомобилей, по крайней мере, купить новые возможности не будет. Ряд автоконцернов ограничил работу с российским рынком, среди них — BMW, Mercedes Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery, Volvo, Suzuki. Производство российских LADA останавливается по причине отсутствия комплектующих. Цены на модели в наличии тут же взвинтили. Подорожали, к слову, и запчасти. Россияне с ужасом представляют ситуацию, когда закончатся запчасти на все иномарки.

Авторынок в России сейчас переживает агонию, цены взлетели на сотни тысяч рублей. Заместитель главного редактора издания "За рулем" Никита Гудков считает, что следствием санкций будет затяжной дефицит на российском авторынке, перебои в цепочках поставок и, конечно, увеличение стоимости.

Сытая Москва погрузилась в хаос

Растут цены и на одежду, обувь, аксессуары и косметику. Россияне раскупают одежду, боясь остаться без брендов. На этом фоне люксовая одежда в Москве уже дороже на 20-30%. Тогда как местные предприниматели повышают цены еще и потому, что подорожали материалы, возникают трудности с поставками.

Нереально вырос спрос на бытовую и электронную технику. Гендиректор сети DNS Дмитрий Алексеев говорит о подорожании до 30%. По его мнению, этот показатель в дальнейшем может только увеличиваться.

Очередь в магазине в России

Рынок недвижимости тоже не обещает стабильности. Цены на жилье уже поползли вверх. Есть опасения, что многие новостройки не достроятся.

Как рассказала нам жительница Москвы Тамара, в городе царит какой-то хаос. Москвичи и гости российской столицы в панике раскупают технику и одежду, пытаются успеть не потерять накопленную валюту и закупиться по еще прежним ценам. Некоторые даже попытались "запрыгнуть в последний вагон" и решились на покупку машины.

"Мы в шоке! Мы же воюем за мир, почему у нас растут цены? Невестка брала мультиварку вдвое дороже, чем я покупала себе в прошлом году. Даже в супермаркетах я вижу, как подорожали некоторые продукты. А ЦУМ? Зашла – ахнула! Обдирают людей! Я не знаю, чего ожидать дальше!" – говорит жительница Москвы.

Еще одна москвичка анонимно в материале OBOZREVATEL рассказывает, что скоро в Москве начнутся "голодные бунты", ведь у жителей заканчивается "наличка", а банковские карты – пустые.

"Все санкции действуют! Скоро начнут п**диться за буханку хлеба, потому что будет голод", – считает житель Москвы.

И такая ситуация во всех городах РФ. Так, горожанка из Санкт-Петербурга в комментарии "Росблату" сказала: "Рост цен ждет нас всех, тут и к гадалке не ходи. Нужно готовиться. Про технику можно вообще забыть — в ближайшие два-три года пользоваться придется тем, что есть".

А вот что пишет россиянка на одном екатеринбургском форуме: "Сыну пришла повестка… Над городом летают самолеты. Цены взлетели. Ходят слухи, что в город привозят раненых. Уже первые погибшие. Дальше что?".

Тогда как один из пользователей в комментарии волгоградскому порталу высказывается так: "Страна в кругу санкций будет нищать с каждым днем. Страна вымирает и нищает. 15 февраля знакомый учитель заказал по почте ноутбук за 28 тысяч рублей. Пришло сообщение – новая цена – 60. Учитель не может купить за такую цену. Отказался от покупки. А как сегодня без дистанционного обучения?"

Жители Калининграда и вовсе боятся, что после закрытия воздушного пространства окажутся заблокированными и не смогут жить нормально.

То, что Россию накрывает паника и ждать положительных прогнозов не стоит, признают многие российские эксперты. По словам экономиста Сергея Хестанова, в условиях нынешней экономической и политической ситуации ажиотаж приведет к росту цен, а местами может привести и к дефициту товаров.

Как отметил нам в комментарии житель Воронежа Сергей, многие россияне надеются на договоренности между странами. Люди верят, что если прекратить военные действия, то санкции отменят, и вернется прежняя жизнь.

"Мы ждем, когда они уже там договорятся. Сколько можно? Денег уже не хватает, а дальше — больше. Скорей бы эти военные действия закончились и мы смогли жить так, как жили. Простые россияне не должны страдать", — считает мужчина.

Грядущую экономическую катастрофу предрекает также и приближенный к Путину олигарх Олег Дерипаска: "Берём кризис 98-го и умножаем на три". Дальнейшего ухудшения положения дел можно избежать, если жители России остановят свою власть и заставят вывести войска из Украины. Иначе страна будет с каждым днем все больше погружаться в хаос и нищету.