"Ми ж воюємо за мир!" Росіяни скуповують техніку та їжу за рекордними цінами і чекають на голодні бунти

Ціни в Росії продовжують зростати

У зв’язку із загостренням воєнного конфлікту на території України США, Британія та Європа ввели проти Росії суттєві санкції, які вже торкнулися практично всіх громадян РФ. У великих містах Росії мешканці годинами стоять у чергах до банкоматів, а банки не справляються з напливом бажаючих зняти накопичення з депозитів. Курс рубля швидко пробив історичний рекорд і станом на вечір 7 березня долар коштує вже 140 рублів, а євро можна купити за 150.

І хоч по телебаченню добу безперервно розповідають про успіхи "спецоперації" в Україні, прості громадяни вже розуміють, що все не так безхмарно, як стверджує влада та чиновники. І є цілком аргументоване відчуття, що далі буде лише гірше.

Що з цінами

Різкий обвал рубля та відсутність ясності з майбутніми поставками імпортних товарів, створило ажіотаж і зростання цін у магазинах. У репортажах та соцмережах люди розповідають, що окрім щоденного подорожчання, всі знижки на товари вже зведені до мінімуму або взагалі не надаються.

Ціни зростають на одяг, техніку, машини, навіть на імпортні корми для тварин і їжу. Зокрема сильний ажіотаж навколо макаронів, що імпортуються з Італії.

Росіяни скуповують італійські макарони

Відвертаються від Росії і глобальні компанії. У списку тих, хто вже відмовився від співпраці з РФ або ввели обмеження: Apple, Google, Microsoft, Nike, Nokia, Boeing, Netflix, Universal Pictures, Warner Bros, Sony, The Walt Disney Company, Paramount, Dell. І цей перелік – неповний, поповнюється практично щодня. Тож росіяни очікують на підвищення цін мало не на всі товари, які тільки можуть бути.

У великих містах — Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург жителі вже підозрюють, що такий економічний ефект може бути пов’язаний з тією самою війною в Україні, яку Володимир Путін "був змушений" розв’язати у відповідь на спроби "розширення НАТО до російських кордонів".

Нових автомобілів не буде. Навіть Lada

Крім того, Росія ризикує залишитися без автомобілів, принаймні купити нові можливості не буде. Ряд автоконцернів обмежив роботу з російським ринком, серед них BMW, Mercedes Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery, Volvo, Suzuki. Виробництво російських LADA зупиняється через відсутність комплектуючих. Ціни на моделі в наявності відразу підняли. Подорожчали, до речі, і запчастини. Росіяни з жахом уявляють ситуацію, коли закінчаться запчастини на всі іномарки.

Авторинок у Росії зараз переживає агонію, ціни злетіли на сотні тисяч рублів. Заступник головного редактора видання "За кермом" Микита Гудков вважає, що наслідком санкцій буде затяжний дефіцит на російському авторинку, перебої у ланцюжках поставок і, звичайно, збільшення вартості.

Сита Москва поринула в хаос

Зростають ціни і на одяг, взуття, аксесуари та косметику. Росіяни розкуповують одяг, боячись залишитися без брендів. На цьому фоні люксовий одяг у Москві вже дорожчий на 20-30%. Тоді як місцеві підприємці підвищують ціни ще й тому, що подорожчали матеріали, виникають проблеми з постачанням.

Нереально зріс попит на побутову та електронну техніку. Гендиректор мережі DNS Дмитро Алексєєв каже про подорожчання до 30%. На його думку, цей показник надалі може лише збільшуватись.

Черга у магазині в Росії

Ринок нерухомості також не обіцяє стабільності. Ціни на житло вже поповзли нагору. Є побоювання, що багато новобудов не добудуються.

Як розповіла нам мешканка Москви Тамара, у місті панує якийсь хаос. Москвичі та гості російської столиці в паніці розкуповують техніку та одяг, намагаються встигнути не втратити накопичену валюту й закупитись за ще колишніми цінами. Дехто навіть спробував "застрибнути в останній вагон" і зважився на покупку машини.

"Ми в шоці! Ми ж воюємо за мир, чому в нас зростають ціни? Невістка брала мультиварку вдвічі дорожче, ніж я купувала собі минулого року. Навіть у супермаркетах я бачу, як подорожчали деякі продукти. А ЦУМ? Зайшла — ахнула! Обдирають людей! Я не знаю, чого чекати далі!" – каже мешканка Москви.

Ще одна москвичка анонімно в матеріалі OBOZREVATEL розповідає, що незабаром у Москві почнуться "голодні бунти", адже у мешканців закінчується "готівка", а банківські картки – порожні.

"Всі санкції діють! Незабаром почнуть п**тись за буханець хліба, бо буде голод", — вважає мешканка Москви.

І така ситуація у всіх містах РФ. Так, городянка з Санкт-Петербурга в коментарі "Росблату" сказала: "Зростання цін чекає на нас усіх, тут і до ворожки не ходи. Потрібно готуватися. Про техніку можна взагалі забути — у найближчі два-три роки користуватися доведеться тим, що є" .

А ось що пише росіянка на одному єкатеринбурзькому форумі: "Сину прийшов повістка... Над містом літають літаки. Ціни злетіли. Ходять чутки, що до міста привозять поранених. Вже перші загиблі. Далі що?".

Тоді як один із користувачів у коментарі волгоградському порталу висловлюється так: "Країна в колі санкцій буде біднішати з кожним днем. Країна вимирає і злидне. 15 лютого знайомий вчитель замовив поштою ноутбук за 28 тисяч рублів. Надійшло повідомлення – нова ціна – 60. Вчитель не може купити за таку ціну. Відмовився від покупки. А як сьогодні без дистанційного навчання?"

Жителі Калінінграда взагалі бояться, що після закриття повітряного простору виявляться заблокованими і не зможуть жити нормально.

Те, що Росію накриває паніка і чекати на позитивні прогнози не варто, визнають багато російських експертів. За словами економіста Сергія Хестанова, в умовах нинішньої економічної та політичної ситуації ажіотаж призведе до зростання цін, а подекуди може призвести і до дефіциту товарів.

Як зазначив нам у коментарі мешканець Воронежа Сергій, багато росіян сподіваються на домовленості між країнами. Люди вірять, що якщо припинити військові дії, то санкції скасують і повернеться колишнє життя.

"Ми чекаємо, коли вони вже там домовляться. Скільки можна? Грошей вже не вистачає, а далі — більше. Швидше б ці військові дії закінчилися і ми змогли жити так, як жили. Прості росіяни не повинні страждати", — вважає чоловік.

Прийдешню економічну катастрофу пророкує також і наближений до Путіна олігарх Олег Дерипаска: "Беремо кризу 98-го та множимо на три". Подальшого погіршення стану справ можна уникнути, якщо жителі Росії зупинять свою владу та змусять вивести війська з України. Інакше країна з кожним днем все більше занурюватиметься в хаос та злидні.