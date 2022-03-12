Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Специально для "Телеграфа"

Экономика Украины сильно теряет в результате войны с россиянами. Сейчас очень сложно оценить эти потери. И даже когда называют 100 млрд долларов – это приблизительная цифра. Тем более, что война продолжается.

Украинская власть действует абсолютно правильно, что переводит экономику страны на военные рельсы. Что эвакуирует часть предприятий, некоторые перепрофилирует, помогает бизнесу. Военная экономика нацелена на обеспечение всех продовольствием, армии – всем необходимым, с акцентом на производстве оружия. Да, в такой ситуации экономика фактически не работает собственно для экономики. Но лишь в таком варианте можно обеспечить Победу.

Экономика россии из-за войны тоже катастрофически теряет Даже пресс-секретарь российского президента Песков признал, что они не ожидали ТАКИХ санкций.

Есть четкий индикатор, показывающий состояние экономики рф. Это курс доллара. Так как Центробанк рф фактически запретил продавать валюту – это демонстрирует, что ситуация критическая. И что война развалит экономику россии.

Чем больше будет санкций против страны-агрессора, тем быстрее закончится эта война. Важно также, чтобы после ее окончания Украина получила мощнейшую экономико-финансовую поддержку со стороны цивилизованного мира. Разговоры об этом уже идут. И это хорошо.