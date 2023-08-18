Український оберіг із серця Донбасу: в ТРЦ Gulliver пройшла презентація благодійного проєкту Олега Верняєва

Браслети-обереги містять вугілля, здобуте на донецьких шахтах

Міша Крупін, Юрій Ткач, Анна Трінчер, Нікіта Добринін, TAYANNA, Христина Шишпор, Міла Єрємєєва, Соня Морозюк, Уляна Ройс, Enleo та інші українські зірки об‘єдналися задля благодійного проєкту "Оберіг України".

Презентація благодійного проєкту "Оберіг України" пройшла 17 серпня в ТРЦ Gulliver. Ідейним лідером та амбасадором ініціативи став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

На презентації були представлені перші браслети-обереги та фотовиставка, головним фотографом якої став Михайло Федорак. До слова, виставка працюватиме до 26 серпня з 10:00 до 22:00 на другому поверсі ТРЦ. Вхід вільний.

Український оберіг із серця Донбасу – символ нескореності вільних людей, тяжкої праці та мужності українського народу. Оберіг зроблений у вигляді браслету, кожен з якого містить до 5 грамів вугілля, здобутого горняками на глибині понад 1 000 метрів на вугільних шахтах Донецької області.

100% коштів від продажу оберегів йдуть на придбання будинків, розташованих на Київщині, для тимчасово переселених мешканців Донецької та Луганської областей, які втратили свої домівки.

Браслети з вугіллям, добутим на Донеччині

Ініціатива зібрала багато українських зірок

"Це для мене дуже важливий проєкт, оскільки він пов'язаний з моїм рідним домом, оскільки народився я та виріс у Донецьку. Хочу подякувати всім, хто доєднався до нашої благодійної ініціативи, і всіх, хто був присутній на презентації, хто висвітлить її та всіх, хто ще встигне підтримати. Вугілля – це символ Донбасу, символ незламності, а зараз саме час підтримувати цю силу та всіх українців, адже ми об‘єднуємося з кожним днем. І що надважливо, що цей проєкт об’єднав людей майже з кожного куточку нашої країни, оскільки вугілля нам передавали захисники на Сході, шліфували вугілля на Заході, а виробляли ми у столиці. Тому в ньому вже закладена сила нашої мужньої держави", – коментує Олег Верняєв.

Доєдналися та підтримали проєкт такі українські зірки: Yarmak, Tayanna, Міша Крупін, Геннадій Попенко, Анна Трінчер, Нікіта Добринін, Єгор Гордєєв, Уляна Ройс, Валерій Величко, Міла Єрємєєва, Ірина Адоніна, Enleo, Люся Кава, Ольга Сумська, Антон Скуратов, Юрій Ткач, Соня Морозюк, Христина Шишпор, Positiff та Lida Lee.

Презентація проєкту відбулася в ТРЦ Gulliver

Вхід на фотовиставку безкоштовний

Придбати браслет можна за QR-кодом на фото учасників виставки, які знаходяться на другому поверсі Gulliver, а також на офіційному сайті та у магазині UAmade 3 поверсі ТРЦ. Наразі тираж браслетів – 2 тисячі екземплярів. Вартість одного виробу складає 799 грн.